Carla Suárez se impone a Putintseva y pasa a segunda ronda en Pekín

Pekín, 1 oct (EFE).- La española Carla Suárez Navarro pasó a la segunda ronda del Abierto de China al imponerse hoy a la kazaja Yulia Puntintseva por 6-1 y 6-0 en un partido rápido y sin problemas para la canaria.

Suárez, número 22 en el ránking, tuvo el control del partido pese a que las condiciones fueron complicadas por el viento, y venció sin problemas en dos sets a Putintseva, que perdió los nervios en varios momentos del juego en los que lanzó violentamente su raqueta.

"Es una jugadora que tiene mucho carácter y lo muestra mucho. A veces cuando las cosas no van bien pues pasa eso, pero yo he estado muy tranquila. Yo ya sabía que ella era así y que podía reaccionar así e intentaba que no me desconcentrara", comentó a Efe Suárez tras el encuentro.

La tenista española se mostró muy tranquila durante todo el partido, que duró 45 minutos, y en el que en el segundo set no dejó anotar ningún juego a la kazaja, a la que rompió todos los servicios.

"La verdad es que ha sido un partido rápido. En todo momento he ido a por faena, en todo momento tenía en mente lo que quería hacer y ha salido muy bien", aseguró la tenista.

Ambas rivales ya se habían enfrentado en dos ocasiones, en 2016, cuando se impuso la kazaja, y en 2013, cuando venció la española.

Así, Suárez se enfrentará mañana en la segunda ronda a alemana Angelique Kerber, tercera cabeza de serie, en un partido que prevé será "importante y duro".

"Fui a verla jugar ayer un ratito y he jugado muchas veces con ella. Sé que será un partido duro, donde los puntos serán largos. Pero bueno, son retos a los que hay que enfrentarse, una de las mejores jugadoras del mundo", aseguró la española, de 30 años.

Kerber, de 30 años también, es una de las tenistas más fuertes del torneo tras proclamarse ganadora en Wimbledon, aunque no logró pasar de cuartos en el torneo de tenis Wuhan, celebrado la semana pasada en esa ciudad del centro de China.

Ante este reto, Suárez quiere poner "en práctica" todo lo que ha trabajado antes de venir al Open de China, en el que considera que el nivel de tenis "está muy igualado" y en el que quiere "ir partido a partido".

Suárez llega a Pekín tras haber caído en la primera ronda del torneo de Wuhan, en la que perdió ante la bielorrusa Aryna Sabalenka por 7-6(2), 2-6 y 6-2, quien finalmente se proclamó ganadora.