Djokovic se ve capaz de volver a ser número uno este año

El tenista serbio Novak Djokovic declaró este lunes en Belgrado que confía en repetir los éxitos de 2015, cuando logró tres Grand Slams y quedó finalista de otro, y aseguró que hace unos meses no habría creído que fuera posible aspirar de nuevo a ser número uno del mundo, puesto que ocupa el español Rafael Nadal.

"Sé que todos recuerdan el año 2015, cuando tuve los cuatro Grand Slams. ¿Podría repetirlo? Sí, porque si no, no me dedicaría al tenis", dijo el tenista, refiriéndose a los tres grandes torneos que ganó y a que fue finalista del cuarto, Roland Garros.

"Siento una confianza nueva. Cada temporada es un nuevo reto y una nueva página para escribir. Soy una nueva persona como jugador", declaró a la prensa en Belgrado, donde se prepara para el próximo Másters de Shangai, que se disputa del 7 al 14 de octubre.

Después de meses de recuperación debido a una lesión del codo, de la que tuvo que ser operado, y de una bajada en su nivel de juego que le hizo caer en el ránking, Djokovic ha ganado este año Wimbledon, el Abierto de Estados Unidos y el Masters 1.000 de Cincinnati, y es ahora tercero en la clasificación ATP.

El deportista admitió que hace sólo unos meses, tras los altibajos sufridos, no creía que este año podía luchar por ser de nuevo número uno.

"Si alguien me hubiese dicho el pasado mayo que lograría tanto éxito, no lo hubiese creído", señaló el tenista que no obstante no ha participado en el Abierto de China debido al cansancio.

"Los últimos tres meses he jugado muchos partidos. La Copa Laver en Chicago me ha agotado mucho, tanto mental como físicamente", indicó el tenista, quien explicó que deseaba pasar un tiempo con su familia en Belgrado, su ciudad natal, y ahí "edificar una buena base para finalizar la temporada".

También ha explicado que aún no ha hablado con su entrenador, Marian Vajda, sobre el tipo de colaboración que mantendrán después de que termine esta temporada.

Vajda y Djokovic pusieron fin a su larga cooperación en mayo de 2017, después de trabajar juntos durante once años, pero el pasado abril el tenista anunció que volvía a contar con él al menos hasta final de temporada.