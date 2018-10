Sabalenka se impone a Caroline García, defensora del título en China

Pekín, 4 oct (EFE).- La bielorrusa Aryna Sabalenka, 16 del mundo y reciente campeona del torneo de Wuhan (China), se impuso este jueves en el Abierto de China a la defensora del título, la francesa Caroline García, por 5-7, 7-6 (3) y 6-0.



Las dos jugadoras empezaron el partido con fuerza y agresividad, con juegos muy disputados, y el primer set estuvo muy igualado.



Ambas se rompieron el servicio un par de veces y al final la 'batalla' la ganó García, número 4 del mundo, por 7-5.



Pese a perder la primera manga, Sabalenka, de 20 años y que este curso ha ganado los dos únicos títulos de su carrera (en New Haven y Wuhan), reaccionó en la segunda y la ganó en el 'tie-break' por 7-3.



En el tercer set, Sabalenka se mostró imparable y apabulló a la francesa, de 24 años. La bielorrusa cerró con un 6-0 un partido que se prolongó durante 2 horas y 22 minutos.



"Tuve mucha suerte de ganar el segundo set. Después de eso, no sé qué le pasó a ella, pero no lo hizo tan bien como en el primero y en el segundo sets. No puso la pelota como antes. No sé qué le pasó", aseguró Sabalenka.



La bielorrusa, que llegó a octavos tras vencer a la española Garbiñe Muguruza por 7-5 y 6-4, se enfrentará en cuartos contra la china Wang Qiang (34 en el ránking).



"No hay palabras para explicar lo que ha pasado hoy, ahora estoy feliz con esta victoria", añadió Sabalenka.