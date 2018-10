Toni Nadal: "El actual formato de la Copa Davis era inviable"

Toni Nadal, tío y exentrenador del número del mundo, Rafael Nadal, ha justificado este martes el cambio de diseño competitivo de la Copa Davis aprobado por la Federación Internacional de Tenis (ITF) porque "el actual formato (de la Copa Davis) era inviable", dijo.

"Una competición tan importante como la Copa Davis pierde toda la emoción cuando los mejores tenistas del mundo no la juegan, y era lo que estaba pasando en las últimas ediciones", ha señalado Toni Nadal poco después de asistir a la presentación del Master Nacional Futuro Sub-23 celebrada en la academia de tenis que dirige.

En la nueva Copa Davis tutelada por el grupo Kosmos del futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué participarán, a partir de 2019, 24 selecciones mundiales en una eliminatoria de ida y vuelta y la fase final se disputará en Madrid.

"A mí me gustaba la Copa Davis como era antes porque las mejores semanas cuando entrenaba a Rafael las pasé en las finales de Sevilla, Barcelona o la semifinal de Madrid, pero si no ves jugar a un Federer, Djkovic, Wawrinka o a mi sobrino, no queda más remedio que adoptar medidas", señaló el ex entrenador de Rafael Nadal.

Toni Nadal se pronunció también sobre la polémica por la actitud de Fernando Verdasco con un recogepelotas en el torneo de Shenzhen. "Fernando es un buen tipo y si reaccionó de esa manera fue por el estrés que te produce disponer de solo 25 segundos para el saque. Si aplican la norma de los toalleros la ATP debería ampliar ese periodo de tiempo dos o tres segundos más".

Con respecto a la posibilidad de que la Asociación de Tenis Profesional (ATP) apruebe unos soportes para toallas en el Master "Next Gen" de Milán para evitar que los recogepelotas se encarguen de esa tarea, Toni Nadal indicó que esa medida le parece "bien".

"Que haya un toallero me parece lo más adecuado, pero estamos en lo de siempre, y que no es otra cosa que el apuro de tiempo que tienen los tenistas", dijo Toni Nadal.