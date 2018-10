Federer confirma que jugará y recuerda que dijo "no" al torneo de Arabia Saudí

Roger Federer confirmó este martes que jugará el Masters 1.000 de París, y de hecho saltará a la pista este miércoles, aseguró que Wimbledon le consultó sobre el desempate del quinto set, y que no recuerda su respuesta, y afirmó que los organizadores del torneo de exhibición de Yeda (Arabia Saudí) contactaron con él, y declinó participar allí.



"Sí, si no, no estaría sentado aquí. Me habría ido", dijo Federer en la conferencia de prensa previa al último Masters 1.000 de la temporada, al referirse a su participación. "Siento que me he recuperado bien de la semana pasada. Así que sí, lo intentaré mañana. Estoy emocionado", comentó el nueve veces campeón en Basilea, del que se cuestionaba si participaría en París, tras el esfuerzo realizado en su ciudad natal.



"Se pusieron en contacto conmigo, sí", añadió Federer sobre la exhibición Rey Salman, que se disputará en el King Abdullah Sports City de Yeda, en la que en principio participarían Rafael Nadal y Novak Djokovic el 22 de diciembre, aunque ambos han mostrado dudas tras los acontecimientos de las últimas semanas, con la muerte del periodista Jamal Khashoggi en el consulado de Estambul.



"Preferí no jugar", espetó Federer sobre el asunto. "No quiero jugar, es así. Estoy bien entrenándome y haciendo otras cosas, y no quería jugar allí en esa época. Por eso para mí fue una decisión rápida", zanjó.



Respecto al desempate en Wimbledon, Federer comentó que recordaba que se lo preguntaron. "Pero en realidad no recuerdo mi respuesta, para ser sincero", dijo sobre la medida tomada por el All England para 2019 de implantar el desempate cuando se llegue al 12-12 del quinto set.



"Se estaba debatiendo si sería con 6-6 o 12-12, pero al final es su decisión, e importa poco lo que yo piense", comentó Federer.



"Ya está hecho, doy mi opinión pero no va a cambiar nada en absoluto. Es la decisión del torneo, como la velocidad de la pista o si dejan el césped más largo o no. Al final no tenemos nada que decir, está bien. Sé que hacen lo mejor para los jugadores en cualquier torneo", señaló.



"La mayoría de las veces siento que es mejor para mí jugar partidos que practicar, y creo que eso es todo", dijo volviendo a su participación en el Masters de París. "Y mientras no sienta que estoy arriesgando mi salud antes de Londres, eso es también clave", comentó sobre las Nitto ATP Finals que se disputarán en el O2 londinense del 11 al 18 de noviembre.