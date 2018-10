Nadal cede el número uno a Djokovic

El español Rafael Nadal prolongó su calvario físico de la temporada con unas molestias abdominales que le impidieron debutar en Masters 1.000 de París, por lo que dejó escapar el número uno del mundo en beneficio del serbio Novak Djokovic, que lo conquistó por cuarta vez en su carrera.

El torneo bajo techo de final de temporada se aprestaba a vivir dos momentos gloriosos, la vuelta de Nadal tras 55 días apartado de las pistas por los problemas en la rodilla que sufrió en el pasado Abierto de Estados Unidos, y el retorno del suizo Roger Federer tres años después de su última visita a orillas del Sena. Pero el público se quedó con las ganas de ambas reapariciones, porque el español se dio de baja pocos minutos antes de su debut frente a su compatriota Fernando Verdasco y el helvético vio como su rival, el canadiense Milos Raonic, tampoco saltaba a la pista por problemas en el hombro derecho.

El más sonoro fue el abandono de Nadal, maldito en el Masters de París, uno de los tres que faltan en sus vitrinas, junto con Shangai y Miami, contraste absoluto con el otro torneo de la capital francesa, Roland Garros, el escenario de su mayor gloria.El mallorquín acumula seis abandonos en un Masters en el que su mejor actuación fue la final que perdió contra el argentino David Nalbandian en 2007.

Nadal compareció para anunciar su retirada. Aseguró que llegó a París con las ganas de defender su número 1 y con el físico para hacerlo, pero unos molestos problemas abdominales le llevaron a consultar al médico.El diagnóstico fue tajante, si seguía jugando acabaría produciéndose un desgarro grave. "Ya he tenido suficientes problemas esta temporada, prefiero tomarme las cosas con calma", aseguró el jugador, que señaló que tras casi dos meses en el dique seco, el retorno a la competición pudo forzar demasiado su cuerpo.



El tenista no quiso evaluar el alcance de los problemas y si le impedirán jugar el Torneo de Maestros de Londres, que comienza el próximo día 11, pero señaló que antepuso el largo plazo a forzar.Tampoco pareció afectado por la pérdida del número uno que, confesó, fue "un milagro" mantener hasta el último tramo de un año en el que solo ha completado siete torneos y ha abandonado en dos Grand Slam. "Estar donde estoy es una gran noticia, quiere decir que he hecho las cosas en la pista casi mejor imposible", dijo.



Era cuestión de tiempo dejárselo a un Djokovic que apenas defendía puntos tras la desastrosa pasada campaña y que ha vuelto con fuerza al circuito.Al serbio le faltaban solo 215 puntos y dos torneos, París y Londres, en los que suele brillar. Además, no pierde desde agosto, y ayer venció al portugués Joao Sousa, por lo que obligaba a Nadal a ganar hoy para mantener el número uno.



El serbio, que se medirá el jueves por un puesto en cuartos al bosnio Damir Dzumhur, verdugo del griego Stefanos Tsitsipas, y lo hará, dos años después, desde la cima del tenis mundial. Londres dictará la sentencia final, pero todo apunta a que el serbio acabará como el mejor del ránking una temporada en la que llegó a salir del top 20.

Federer, por su parte, tendrá un día más de reposo, una bendición para el serbio que llegó a París tras haber sumado el pasado domingo su noveno triunfo en su natal Basilea.A sus 37 años, el tenista de los veinte Grand Slam no suele encadenar dos torneos consecutivos, lo que convertía en un evento fuera de lo normal su participación en París, donde aspira a sumar su centésimo título de la ATP. La retirada de Raonic le deja respirar un poco más y su siguiente rival será el italiano Fabio Fognini, que se clasificó también sin jugar, por el abandono del húngaro Marton Fucsovics.



Algo de tenis hubo a orillas del Sena. El alemán Alexander Zverev, cuarta raqueta mundial, sumó su primera victoria en París, donde el año pasado cayó en su debut. Venció sin problemas al estadounidense Frances Tiafoe, 6-4, 6-4.Se medirá al argentino Diego Schwartzman que derrotó al español Feliciano López por 6-4, 3-6, 7-5.

También ganó el defensor del título, el estadounidense Jack Sock, 6-3, 6-3 al francés Richard Gasquet, y se medirá contra el tunecino Malek Jaziri, repescado de la previa para tapar el hueco dejado por Nadal, una oportunidad que aprovechó para ganar a Verdasco por 7-6(5), 1-6, 6-3.



El estadounidense John Isner, verdugo del ruso Karen Kachanov, 6-3, 6-7(2) y 7-6(1), y el japonés Kei Nishikori, que venció al francés Adrian Mannarino, 7-5, 6-4, mantienen sus opciones de clasificarse para el Torneo de Maestros.