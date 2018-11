Alexander Zverev: "Haré todo lo que pueda para estar ahí arriba"

Londres, 18 nov (EFE).- Dos semanas de vacaciones, repartidas entre Dubai y las Islas Maldivas, esperan al nuevo maestro, el alemán Alexander Zverev, quien este domingo tras coronarse por primera vez campeón en las Nitto ATP Finals prometió que haría todo lo que pudiera para mantenerse en el futuro "ahí arriba".

"Este es el mayor título de mi carrera hasta ahora. Este trofeo significa mucho, todo, para todos los jugadores. Sólo tienes un número limitado de posibilidades de ganar. Tú contra los mejores jugadores. Cómo jugué hoy, cómo lo gané, ha sido increíble", dijo el alemán.

"No lo sé. No lo sé", comentó cuando se le preguntó si se veía liderando el futuro del tenis. "Esto me está cegando ahora mismo", señaló sobre el trofeo. "Aún nos quedan múltiples y múltiples años por delante y muchas cosas pueden pasar. Muchas cosas pueden cambiar también. Haré todo lo que pueda para estar arriba. Pero hay chicos que también juegan muy bien al tenis", advirtió.

"Oh, Jesús. Oh, Dios mío (risas). He ganado uno de esos y el ganó cinco. Ha ganado, no sé cuantos, 148 títulos más que yo", dijo cuando se le comparó con Djokovic. "No vayamos por allí ahora. Espero poder hacerlo bien. Pero tranquilos un poco" dijo.

"Es asombroso ganar este título, vencer a dos de esos jugadores de forma consecutiva, Roger y Novak, en semifinales y en la final . Significa mucho para mí. Estoy increíblemente feliz e increíblemente orgulloso de este momento ahora mismo", expresó sobre su estado de ánimo.

Zverev comentó que no sabía cuál iba a ser la reacción del público, que este sábado le abucheó tras vencer a Federer, por detener el juego en el desempate del segundo set al percatarse que una bola se había escapado de manos de un recogepelotas.

"Sentí que lo había hecho bien, porque seguí las reglas. Pero la reacción del público no fue demasiado buena conmigo. Estaba un poco triste porque como jugador de tenis nos solemos tomar de forma muy personal este tipo de cosas. Hoy sólo quería disfrutar de estar ahí fuera, sólo quería disfrutar compitiendo y jugando contra el mejor jugador del mundo", comentó.

Al igual que la entrega de trofeos, 'Sascha' mencionó a su padre de nuevo. "Mi padre es el que me dio la base. Mi papá es el que me enseñó a jugar al tenis. Y le estoy muy agradecido por eso. Obviamente Ivan (Lendl), la experiencia que tiene dentro y fuera de la pista es increíble. Eso también me ayudó a mí, de alguna manera", finalizó el campeón de 21 años.