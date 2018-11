El tridente Djokovic-Nadal-Federer repite por séptima vez

El tridente formado por el serbio Novak Djokovic, el español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer, los tres números uno que ha habido esta temporada, intercambiándose esta posición entre ellos, repite en la última clasificación del año publicada este lunes, por séptima vez y primera desde 2014.

En un resumen de la temporada en la página web de la ATP, se cita los cinco cambios entre los diez primeros, respecto a la pasada temporada, entre ellos el del número seis, el surafricano Kevin Anderson, y el 10, el estadounidense John Isner, que terminaron por primera vez en esta zona de la clasificación.

"Ambos se formaron en universidades americanas. La última vez que hubo al menos dos ex estudiantes en el 'top 10' se remontaba a 1989 cuando John McEnroe, Brad Gilbert y Jay Berger lo consiguieron".

Entre los jugadores que volvieron al grupo de los diez primeros figuran, el nº 1 del mundo Novak Djokovic, que terminó en 2017 como No. 12, el No. 5 el argentino Juan Martín del Potro, que igualó su mejor posición al final de un año como en 2013 (la última vez que estuvo en el 'top 10'), y el No. 9 el japonés Kei Nishikori, que saltó desde el nº. 22 donde concluyó el pasado año.

Por primera vez en la historia del ránking mundial (1973), hay jugadores de cinco regiones diferentes representadas entre los diez mejores. Seis proceden de Europa, mientras que África, Asia, Norteamérica y Sudamérica aportan uno a este grupo. Fue también la segunda vez en tres años donde hay diez nacionalidades diferentes entre los diez primeros al final del año.

Estos son los detalles de los cinco mejores en la última lista del 2018:

Novak Djokovic acabó como número uno por quinta vez (2011-12, 2014-15, 2018) y el más veterano (31) al final de un año, siguiendo con el dominio del 'big four' en los últimos 15 años en lo alto del Ranking ATP (2004-18)

Rafael Nadal terminó en el 'top 10' por 14ª año seguido, segunda mejor marca (con Federer) de todos los tiempos, por detrás de Jimmy Connors (16). También es la décima vez que acaba Top 2, en segunda posición sólo superado por Federer (11).

Roger Federer es el más veterano (37 años) en terminar como No. 3 y amplía el récord a 14 veces acabando entre los tres mejores (cinco veces No. 1, seis veces No. 2 y tres veces No. 3.

El alemán Alexander Zverev es el más joven (21) en concluir en el 'top 4' por segunda temporada seguida desde Djokovic en 2007-08 y el primer alemán en este grupo desde que lo hizo Boris Becker en 1994-95.

Juan Martín del Potro acabó en el 'top 10' por primera vez desde 2013 e iguala su mejor marca al final del año que ya firmó en 2009 y 2013.