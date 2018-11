Andújar: "No imaginaba acabar el 82 del mundo tras llegar a estar sin puntos"

El jugador español Pablo Andújar ha protagonizado esta temporada una de esas proezas que no acaparan las portadas de los periódicos pero que asombran y provocan una sonrisa a partes iguales entre los amantes del tenis, ya que ha logrado en los últimos nueve meses del calendario ascender 1.742 posiciones en el ránking ATP, para acabar el año como el 82 del mundo.

Tras ganar hace dos semanas el Challenger de Buenos Aires, su cuarto torneo de la temporada, Andújar descansa en Valencia a la espera de comenzar la pretemporada y concedió una entrevista a EFE, en la que repasó un año en el que pasó de plantearse la retirada a acabar entre los cien primeros del mundo y clasificarse para el cuadro principal del próximo Abierto de Australia. Las lesiones en un codo han lastrado durante los dos últimos años a un tenista que en 2015 alcanzó el puesto 32 del ránking mundial y formaba parte del equipo español de Copa Davis. Sin embargo las lesiones y la inactividad le llevaron a la zona abisal de la clasificación ATP donde, como él mismo recordaba, llegó a estar con cero puntos, y pasó de jugar torneos de Grand Slam a Challengers.



"No me lo imaginaba, ni mucho menos acabar el año así. Sabía que este año podía ser el último de mi carrera y lo empecé con alguna molestia en el codo y lo que sí que quería era acabar con una mejor imagen. No quería acabar mi carrera con una mala sensación de no haber podido dar el máximo por esa lesión", explicó. "Decidí que iba a viajar un fisio y mi entrenador siempre conmigo para tratar de por lo menos ponerle todos los cimientos para poder llegar al mejor nivel. Ni mucho menos pensaba que podía acabar el año entre los cien primeros. Llegué a estar una semana sin un solo punto ATP", dijo.

El jugador recordó como en los peores momentos sacó fuerzas para no tener que retirarse por una lesión y como su paternidad y su matrimonio fueron un revulsivo para revertir esta situación. "Decidí que este año iba a darlo todo y que luego el cuerpo decidiera. También han pasado cosas en mi vida, el nacimiento mi hijo, me he casado. En la situación que estaba, que no veía salida, fue un revulsivo y me ayudó muchísimo. He visto el tenis de otra manera y eso me ha hecho reflexionar, tomarme las cosas con más calma y eso me ha ayudado a recuperarme", analizó. "Sin lugar a dudas me siento ahora más fuerte mentalmente, valoro más el hecho estar en pista, de competir sin dolor y eso me lleva a que decepciones por derrotas no sean tan amargas como antes. Relativizo un poco mas que antes y me ha ayudado mentalmente", añadió.

Andújar recuerda como al inicio de la pasada temporada le dijo a su mujer que le acompañara a Australia, donde participó en la fase previa del primer grande del año, ya que estaba convencido de que iba a ser su última participación. Sin embargo, su vertiginoso ascenso en la segunda parte del año le ha garantizado un puesto en el cuadro principal de Melbourne en 2019. "Volver a jugar un cuadro principal de Grand Slam es algo increíble y más pensando como estaba hace justo un año, que no es tanto tiempo. Sin saber hacia donde iba. Me hace mucha ilusión porque no lo esperaba y trataré de disfrutarlo al máximo", comentó. El hecho de volver a entrar en los Grand Slam donde no defiende puntos le permitirá subir aún más su clasificación, aunque el conquense afincado en Valencia asegura que no se quiere presionar con ello. "Trato de no pensar demasiado en el ránking, después del tiempo que he estado sin poder competir no merezco meterme esa presión. Mi objetivo debe ser cuidarme, hacer las cosas como tocan, entrenar bien, hacer una correcta prevención de lesiones, ése es mi objetivo. Si eso lo hago bien jugaré mejor. No sé si el ránking mejorará, pero no me quiero poner metas a nivel de ránking", insistió.

Tras unos días de descanso Andújar ya empieza a preparar el próximo curso y después de unos días de preparación exclusivamente física, la próxima semana empezará a trabajar en pista hasta el próximo 26 de diciembre en el que se marchará a jugar a La India antes de partir hacia Australia.