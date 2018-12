Andújar: "Del calendario se quejan los jugadores que más partidos ganan"

Valencia, 2 dic (EFE).- El tenista español Pablo Andújar señaló que no está de acuerdo con la opinión de que el calendario está muy saturado, ya que considera que los que se quejan son los jugadores que más partidos ganan, pero que para el resto es positivo que haya muchos torneos, tanto para sumar puntos como desde el punto de vista económico.



"Hay que ver quién se queja. Entiendo que los grandes jugadores juegan pocas semanas pero muchos partidos y tienen mucha presión, pero el calendario creo que está bien, aunque tenga sus pequeños matices", explicó en una entrevista con EFE.



"Creo que el número de semanas es correcto y que cada uno juegue las que quiera. Porque los mejores no quieran que se jueguen un número de semanas, los que ganan menos tienen que estar al dictado de eso. No creo que tengan que quitarse torneos, incluso aumentarlos sería positivo", añadió.



Andújar, que ha acabado el año el 82 del mundo tras dos años muy complicados debido a las lesiones en el codo, ha formado parte del equipo español de Copa Davis y se mostró partidario del nuevo formato que se estrenará el próximo año.



"La Davis tenía un problema y es que los grandes jugadores no la estaban jugando. Eso de cara al público es un poco decepcionante, no es normal que la que se llama mejor competición por equipos no la jueguen los mejores", apuntó.



"Lo malo es que no acercas el tenis a cada país, aunque también es cierto que nosotros hemos tenido seis o siete años que no hemos jugado casi en España. Para la Federación Española cuyos ingresos, sobre todo, provienen de la Davis, es positivo porque ya tiene un dinero asegurado", agregó Andújar.



"Aunque se pierde un poco la esencia, el tenis tiene que adaptarse. Si esto no cuaja siempre hay tiempo para volver al formato tradicional, pero es cierto que estaba un poco obsoleto", continuó.



El tenista conquense afincado en Valencia reconoció que el tenis es un deporte que realiza los cambios "muy poquito a poco" y se mostró partidario de permitir la presencia de los entrenadores en pista tal y como sucede en el circuito femenino.



"Es algo muy útil, si el tenis quiere llegar al aficionado me parece muy bien lo que hace la WTA. Como aficionado me gusta escuchar las conversaciones que tienen los entrenadores con las chicas. ¿Por qué no podemos escuchar a los chicos? Son cambios que a la ATP le cuesta pero yo votaría a favor", aseguró.



La temporada que ha concluido se ha visto dominada de nuevo por los sempiternos Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic, quienes se han repartido los cuatro Grand Slam y el cetro mundial a lo largo del año.



"Nadal y Federer son dos fenómenos, no es tanta sorpresa que estén ahí pero sí que me sorprende cómo han ido adaptando su tenis. Son tan buenos que han adaptando su tenis a los cambios que ha habido", indicó.



"Federer juega ahora mucho más directo que antes, no pasa tantas pelotas y Rafa es más agresivo. Eso les ha hecho estar donde están aún y no me puedo olvidar de Djokovic que ha vuelto y es el número uno consolidado", señaló.



El jugador español, de 32 años, cree que el dominio del circuito de jugadores veteranos se debe al trabajo de prevención de lesiones y la mejoría que ha habido en estos últimos años en este campo.



"Cuando empezaba, con 27 años la gente dejaba el tenis y ahora es con 37. No es porque los más jóvenes sean peores, es porque la gente se cuida muchísimo más, se ha profesionalizado el tenis en la parte física, de readaptación y prevención de lesiones", argumentó.



Por ello, se mostró disconforme con las declaraciones del exnúmero uno mundial, Marat Safin, quien aseguraba que los jugadores jóvenes de ahora son "muy malos".



"Creo que el nivel de los top 100 sigue siendo el mismo ahora que en su época. Los jóvenes de ahora juegan igual que los de antes, pero sí que creo que ha mejorado mucho el nivel del 100 al 300. Yo ahora he tenido que jugar muchos challenger y el nivel ha mejorado mucho, se ha profesionalizado", dijo.



"Lo que igual Marat quiso decir es que la gente igual no juegue tan bien al tenis, en el sentido de no utilizar tanta táctica y que haya cada vez más potencia. La gente ahora cada vez mide más. La potencia está ganado a la táctica", aseveró.