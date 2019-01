Wilander:"Djokovic es claro favorito y en el femenino nadie toma las riendas"

Redacción deportes 12 ene (EFE).- Para el sueco Mats Wilander, el serbio Novak Djokovic es el "claro favorito" para ganar el Abierto de Australia que comienza este lunes en Melbourne Park, mientras que no ve una clara candidata al título femenino, porque según su opinión "nadie toma las riendas"

Ganador de este torneo en 1983, 1984 y 1988 (siete títulos de Grand Slam en total) y número uno mundial durante 20 semanas, Wilander forma parte del equipo de expertos de Eurosport, cadena que emite hasta el domingo 27 de enero, y en exclusiva, este torneo con más de 600 partidos y 300 horas de emisión.

Wilander se une en los comentarios a John McEnroe, Boris Becker y Barbara Schett, mientras que el equipo español estará formado por Alex Corretja, Conchita Martínez y Jordi Arrese.

"Djokovic es el claro favorito", dice Wilander a un panel de periodistas de varios medios de comunicación de diferentes países entre los que se encuentra EFE. "La única oportunidad de Roger (Federer) en un Grand Slam es este año", opina sobre el suizo que con 37 años defiende el título.

Wilander añade sobre Rafael Nadal, que "si 'Rafa' está en forma, estaremos ante un increíble torneo masculino".

"No importa cuál sea la superficie, si Nadal está en forma competirá y será peligroso", concede Wilander. "Esta es su segunda superficie favorita en cuanto a su historial. Los demás jugadores no querrán jugar contra él. Y él no jugaría el torneo, si no estuviera al cien por cien", asegura.

Wilander cree que el despertar del alemán Alexander Zverev se ha producido ya, y está "sorprendido porque aún no ha hecho lo mejor".

"Tras su éxito en las ATP Finals (Londres) es el segundo favorito detrás de Djokovic para ganar el torneo. Estoy convencido al 99 por ciento de que esta temporada significará la llegada de Zverev a los Grand Slams", añade.

En cuanto al torneo femenino, una simple frase marca sus dudas. "Nadie toma las riendas", dice, "el torneo aparece abierto de par en par porque nadie tiene el control", añade Wilander.

"Ni idea de quién ganará, elegiría a Kerber o Williams", dice el sueco para asegurar después que la jugadora con más proyección es la japonesa Naomi Osaka, ganadora del Abierto de EE.UU. "Osaka tiene el juego del presente y del futuro, pero depende de su fuerza mental y de si quiere competir todos los días", dice.

Respecto a la actual número uno del mundo, la rumana Simona Halep, cree que ya "se ha quitado la presión tras haber ganado un Grand Slam" (Roland Garros 2018) y que a pesar de que se encuentra sin entrenador tras romper con Darren Cahill, defenderá la final del año pasado con garra.

"Me recuerda la ambición de Murray, odia perder", dice sobre la jugadora de Constanza.

Entusiasta del público australiano, a los que califica como "los aficionados más comprometidos del mundo", Wilander comenta una de las innovaciones este año, la Escala de Estrés por Calor, que permitirá diez minutos de descanso cuando las condiciones alcancen el nivel predeterminado, y el juego se suspenderá cuando llegue a la zona más alta de la escala.

"Estoy a favor de la protección de los jugadores. Se añade al drama", dice. "Pero el jugador debe estar físicamente preparado".