Carla Suárez: "La intención es jugar muchos partidos"

Redacción deportes, 14 ene (EFE).- Carla Suárez debuta este martes en el Abierto de Australia, y en su undécima participación en el primer Grand Slam de la temporada ha señalado que su intención es "jugar muchos partidos".



Suárez inicia el torneo contra la australiana Clara Burel, número uno del mundo júnior, y de 17 años. "Será una primera ronda dura. Todas las jugadores del cuadro son exigentes", ha afirmado Suárez desde Melbourne en declaraciones facilitadas por su equipo de comunicación.



"Es una tenista júnior, que no tiene mucha experiencia en torneos grandes. Si tiene una invitación es porque se la ha ganado. Va a estar con ganas y lo va a dar todo. Venimos con pocos partidos encima y la intención es jugar muchos partidos", ha señalado.



"Es evidente que no llegamos con las mejores sensaciones", ha reconocido Suárez. "Después de una pretemporada siempre se agradece jugar partidos en las primeras semanas pero no ha podido ser así. Llegó con unas sensaciones diferentes a las que me gustaría, pero estamos intentando trabajar para cambiar esta situación. Estoy con muchas ganas de empezar porque es un Grand Slam y merece la pena hacerlo bien".



Carla ha firmado tres veces los cuartos de final en Melbourne Park (2009, 2016, 2018). "El año pasado jugué cuartos de final pero cada año es diferente", ha indicado Carla. "Hay que empezar por el primer partido. Será un partido complicado porque todos lo son. Cada torneo es distinto pero lo que se hizo en el pasado siempre es bonito para recordar. Pero no tiene nada que ver con este año, siempre se empieza de cero".



"El primer Grand Slam del año siempre lo cogemos con ganas porque llevamos tiempo sin viajar. Siempre tenemos buen tiempo. A veces la temperatura es muy elevada, pero de cara a nosotros el torneo tiene muchísimas facilidades. El aficionado disfruta muchísimo del deporte y eso es de agradecer. Eso te ayuda a ganar partidos", ha dicho.