Muguruza: "Me daba igual la hora porque estoy en el Abierto de Australia"

Melbourne (Australia), 18 ene (EFE).- La tenista española Garbiñe Muguruza (18) aseguró tras su sufrida victoria en la segunda ronda ante la británica Johanna Konta que no le importaba la hora del partido, porque está muy motivada por disputar el Abierto de Australia.



"Estoy contenta porque ha sido un partido durísimo. Ella ha jugado muy bien en el tercero y la verdad es que que las dos hubiéramos merecido la victoria", comentó Muguruza, quien se enfrentará en la siguiente ronda a la suiza Timea Bacsinszky.



La ex número uno desveló que mantuvo la calma durante el parcial definitivo porque estaba segura de que en algún momento llegaría su oportunidad al resto para hacerse con el partido.



"Sabía que en algún tramo ella no estaría tan fina. He intentado no frustrarme y mantenerme en todo momento en el partido", agregó la tenista, quien firmó su mejor actuación en Melbourne Park en la edición de 2017 tras alcanzar los cuartos de final.



Muguruza, quien cuenta con un título de Wimbledon (2017) y Roland Garros (2016), comentó que hubiera sido mejor si le hubieran adelantado el partido aunque dijo que sabía de antemano que jugaría tarde.



"Estoy un poco fastidiada porque es muy tarde y cuando me han querido mover para jugar antes no estaban preparados. No es la primera vez que juego tarde pero esta vez ha sido excesivamente tarde", apuntó la tenista nacida en Caracas después de finalizar el encuentro a las tres y cuarto de la madrugada.