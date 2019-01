Pliskova: "Tener a Conchita me da ventaja para ganar a Garbiñe"

Melbourne (Australia), 20 ene (EFE).- La tenista checa Karolina Pliskova (7) admitió que contar con la española Conchita Martínez como entrenadora será una ventaja de cara a superar los octavos de final frente a Garbiñe Muguruza (18).

Conchita Martínez, quien alcanzó la final en Melbourne Park en 1998 como jugadora, también asesoró a Muguruza cuando esta levantó el título en Wimbledon en 2017.

"Por supuesto que me ayuda el hecho de contar con Conchita pero también es cierto que ya le he ganado cuando todavía no la tenía como entrenadora", comentó la checa en rueda de prensa después de superar a la italiana Camila Giorgi (27) en tercera ronda.

Pliskova, quien llegó a Melbourne tras conquistar el torneo de Sídney, aseguró que ha visto jugar bastante bien a Muguruza durante esta semana y que la española está completamente acostumbrada a disputar este tipo de encuentros.

"Ella puede ser especialmente peligrosa para muchas jugadoras, pero especialmente para las que ocupan los puestos más altos en la clasificación. Por ejemplo, conforme he jugado hoy, ella hubiera sido peligrosa", concluyó Pliskova, quien mantiene un 7-2 favorable en cuanto a los enfrentamientos directos con la española.