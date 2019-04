Francia-Rumanía y Australia-Bielorrusia, duelos de semifinales

Redacción deportes, 19 abr (EFE).- Francia recibe a Rumanía y Australia a Bielorrusia en las semifinales de la Copa Federación que se disputan este fin de semana en Rouen y Brisbane, respectivamente.

De estos dos choques saldrán los dos equipos que protagonizarán la final el nueve y diez de noviembre, para suceder a la República Checa, ganadora de la última edición y triunfadora en seis de las ocho últimas temporadas.

La dos veces campeona y seis veces finalista, Francia, disputó su última gran final en 2016 pero no gana este torneo desde 2003. Recibe esta vez a una potente Rumanía en el segundo enfrentamiento entre ambos países, en el duelo más nivelado de las semifinales.

"Rumania es uno de los mejores equipos en el mundo, en especial con Simona (Halep)", ha asegurado la veterana Alize Cornet, que forma equipo junto con Caroline Garcia, Pauline Parmentier y Kristina Mladenovic, capitaneadas por Julien Benneteau.

Las palabras de Cornet se refieren al triunfo de Rumanía sobre las checas a domicilio, en Ostrava, gracias a los dos puntos que ganó Halep en los individuales.

Cornet sabe que no será nada fácil enfrentarse a la ex número 1 y ganadora de Roland Garros 2018, cuyo juego fue impecable contra las checas. Pero, a pesar de que Rumanía sea favorita para la serie, Cornet no se da por vencida y cree que ellas son capaces de optar a su primer título desde hace 16 años.

"Rumanía es uno de los mejores equipos en el mundo, en especial con Simona", dijo Cornet a la página oficial del torneo. "Leí que uno de sus objetivos es ganar la Fed Cup, así que va a estar muy motivada".

"Tienen otras dos buenas jugadoras (Mihaela) Buzarnescu y (Irina-Camelia) Begu y un equipo muy compacto así que seguramente necesitaremos un milagro. Pero lo hemos hecho antes y siento que podemos repetirlo. No tenemos miedo. Yo voy a jugar como mejor sepa", añadió.

Francia llega tras derrotar a Bélgica en Lieja (3-1) y ha ganado seis de las ocho series que ha disputado en casa. "Ayuda jugar en casa con los hinchas detrás de ti. Espero que podamos sacar lo mejor de ser locales", apuntó Cornet.

El único choque previo entre los dos equipos fue en 1976 cuando Rumania ganó por 3-0 en la Final en el Spectrum Stadium en Filadelfia.

En la otra semifinal, Australia y Bielorrusia se medirán por primera vez. El conjunto "aussie" ha ganado siete veces esta competición pero no compite en el Grupo Mundial desde 2015. La victoria sobre EE.UU. en cuartos, significa que podría estar a las puertas de su primera final desde 1993.

Bielorrusia, mientras tanto, compite en el Grupo Mundial por tercer año consecutivo, y ganar a Australia supondría su segunda final en dos años.

Al igual que Cornet, Ashleigh Barty está convencida de que el equipo está listo para revivir sus mejores tiempos, en su primera semifinal desde 2014, la segunda desde que el formato actual de la competición se adoptara en 1995.

Australia, tercera potencia en número de títulos, después de Estados Unidos y República Checa lleva esperando desde 1974 para coronarse de nuevo.

"Estoy muy emocionada con jugar una semifinal de nuevo. Ha pasado tiempo desde la última vez y estamos felices por tener esta posición fuerte en la Fed Cup", dijo. "Tenemos un equipo único, es fantástico. Y creo que tenemos una buena oportunidad de ganar en Brisbane".

Además de Barty, Australia cuenta con Daria Gavrilova; Samantha Stosur y Priscilla Hon, y están capitaneadas por Alicia Molik.

"Bielorrusia tiene muy buenas jugadoras. Tienen opciones en ambas modalidades. Tienen muchas opciones en individuales y dobles", añadió Barty sobre la formación que capitanea Tatiana Poutchek, que cuenta con Aryna Sabalenka, Aliaksandra Sasnovich, Victoria Azarenka, Vera Lapko, y Lidziya Marozava.

Azarenka fue precisamente, pareja de Barty en la prueba de dobles en el torneo de Miami. "Fue muy divertido jugar con Vika", dijo Barty "No hemos jugado mucho juntas, solo unas cuantas veces, pero nos complementamos bien. Es genial jugar con alguien que está en tu misma onda".

- Semifinales. Grupo Mundial:

FRANCIA-RUMANÍA

En Kindarena, Rouen, FRA (tierra batida y en sala)

Francia: Caroline Garcia, Pauline Parmentier, Alize Cornet y Kristina Mladenovic. Capitán: Julien Benneteau

Rumanía: Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Irina-Camelia Begu, Monica Niculescu y Raluca Olaru. Capitán: Florin Segarceanu

AUSTRALIA-BIELORRUSIA

En Pat Rafter Arena, Brisbane AUS (dura y al aire libre)

Australia: Ashleigh Barty; Daria Gavrilova; Samantha Stosur y

Priscilla Hon. Capitana: Alicia Molik

Bielorrusia: Aryna Sabalenka, Aliaksandra Sasnovich, Victoria Azarenka, Vera Lapko, y Lidziya Marozava. Capitana: Tatiana Poutchek.