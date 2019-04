Schwartzman remonta a Nishioka y 'explota' por tener que jugar el martes

Barcelona, 22 abr (EFE).- El argentino Diego Schwartzman debutó este lunes con victoria en el Trofeo Conde de Godó ante el japonés Yoshihito Nishioka, que lo mantuvo en pista durante dos horas y veinte minutos y al que superó por 4-6, 6-4 y 6-2.

Tras la conclusión del partido, Schwartzman se quejó de tener que jugar de nuevo este martes, después de acceder al cuadro grande del torneo procedente de la fase previa. Más aun cuando tendrá que pelear su continuidad en la competición ante la quinta raqueta mundial y tercer cabeza de serie del torneo, el austríaco Dominic Thiem.

El tenista sudamericano es el 25 del mundo, pero se vio obligado a disputar la previa el pasado fin de semana porque se olvidó de inscribirse en el cuadro grande del Godó y, cuando se dio cuenta, ya no había invitaciones para él.

"Siempre me anota mi equipo en los torneos, pero se olvidaron y también es un error mío, porque no lo chequeé. Después tuve la mala suerte de que muchos 'top' perdieron rápido en Montecarlo y querían jugar esta semana acá y se agotaron toda las 'wild card'", explicó a la conclusión del partido.

Thiem le ha ganado tres veces de cinco enfrentamientos, pero las dos últimas cayeron del lado del argentino. "Dominic y yo somos muy amigos. Es uno de los tres o cuatro mejores sobre polvo de ladrillo, hoy por hoy, y voy a tener que descansar muy bien y estar enfocado y concentrado para tener una oportunidad", destacó.

Precisamente la falta de descanso es de lo que se queja Schwartzman que, por culpa de la previa y un orden de juego que, según él, "es una vergüenza", encadenará nueve partido sin descanso desde Montecarlo.

"La recuperación en esta superficie es importante y yo llevo jugando desde el lunes sin parar. La organización es la que pone la plata y tiene su lógica que arme el orden de los partidos a su antojo, pero no hay ningún motivo para que tenga que volver a jugar mañana", manifestó.

"La ATP, que tiene que cuidarnos, no sabe dármelo, solo se ha disculpado y con las disculpas ya no me alcanza, porque cuando nosotros cometemos errores las multas son muy grandes", finalizó Schwartzman visiblemente enfadado.