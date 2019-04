Nadal: "Tengo la esperanza y la confianza de volver a jugar bien y ganar"

Barcelona, 24 abr (EFE).- Tras superar con muchos apuros al argentino Leonardo Mayer (6-7, 6-4 y 6-2) y avanzar a los octavos de final del Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, el tenista español Rafael Nadal reconoció que no está pasando por su mejor momento, aunque tiene "la esperanza y la confianza de volver a jugar bien y ganar".



"No he estado en mi mejor momento estas últimas semanas. Vuelvo a salir de un problema físico, y han sido muchos acumulados en los últimos tiempos. Todas esas interrupciones terminan por afectar no solo al nivel tenístico, sino al mental, y uno tiene que poco a poco recuperar todo eso", explicó.



Para salir de su mal momento, Nadal aseguró que no cree en "varitas mágicas" y que debe dar pequeños pasos para estar mejor. "A partir de esa mejora personal, vendrá una mejora tenística, una mejora general", añadió el balear, quien comparó su camino para llegar a su mejor nivel con el de alguien que debe subir por una escalera.



"Uno no puede subir los escalones de cinco en cinco. Tiene que subirlos uno a uno para recuperar la esencia de cada peldaño. Lo que necesito es volver a subir esa escalera. Llevo 18 meses que casi siempre subo algún peldaño, pero luego vuelvo a bajar por problemas físicos", resumió.



El primer tramo de esa escalera pasa por superar en los octavos de final del Godó a su "muy buen amigo" David Ferrer, que disputa su último torneo en la tierra catalana antes de retirarse.



"Es un partido que hemos jugado muchas veces. Nos conocemos muy bien, y encima se disputa en unas condiciones un poco especiales. Es un partido único. Hemos tenido una historia conjunta muy bonita en este deporte y también en este torneo en particular", relató el once veces campeón del torneo barcelonés.



Nadal avisó sobre el peligro de Ferrer, "uno de los mejores jugadores que ha tenido este deporte en los últimos quince años", y sobre todo ahora que "está con esa poca presión, está en lo último de lo último, y eso también lo hace más alegre, y más despreocupado, le da un extra".