Feliciano:´Cuando se retiren Nadal, Federer y Djokovic nos sentiremos vacíos´

El tenista español Feliciano López, director del Mutua Madrid Open, puso en valor este jueves que el torneo vaya a contar en esta nueva edición con Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic porque son "historia" y dijo que cuando se retiren se sentirán "vacíos".



Feliciano López se estrena este 2019 como director del torneo Mutua Madrid Open, que contará con los mejores tenistas del circuito en las pistas de la Caja Mágica.



"Tenemos a todos los mejores del ránking y especialmente juntar a Rafa Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer en una semana, se da en contadas ocasiones. Quiero recalcarlo y que la gente sea consciente. Hoy en día pocos torneos pueden verlo. Cuando se retiren nos sentiremos un poco vacíos. La rivalidad de los tres ha dado la época más impresionante que hemos vivido. Eso va a quedar ahí para la historia", confesó.



Feliciano López ha sustituido como director del torneo a Manuel Santana, para el que tuvo palabras de agradecimiento.



"He podido conocer a Manolo desde que era niño. Se interesó de mi carrera, estuvo pendiente de mí y llamó a mi padre cuando empezaba para orientarle", dijo Feliciano, que recordó el gesto que Santana tuvo con él en la primera edición del torneo madrileño.



"Me ayudó el primer año del torneo y me dio una invitación. Ahí hice el partido mítico con Andre Agassi, que me hizo ver que podía jugar contra los grandes. Le estaré eternamente agradecido porque de Manolo se pueden aprender muchas cosas", comentó.



Como director del torneo, y amigo personal de David Ferrer, Feliciano dio las "gracias" al alicantino por su decisión de retirarse profesionalmente en Madrid.



"David ha sido un compañero muy especial durante toda la vida deportiva. A pesar que es bonito la oportunidad que nos ha brindado la vida de irse en un torneo que dirijo, eso es bonito pero me deja triste", dijo Feliciano.



"Me da pena porque son muchas cosas las que vivimos juntos. Es un torneo especial para él y para mi. Es un guión que ni Pedro Almódovar hubiera imaginado cuando jugamos por primera vez con diez u once años", declaró Feliciano, que subrayó que "para un amante del tenis es un poco triste ver que se retira Ferrer".



Feliciano López, amigo también de Rafa Nadal, deseó "suerte" al mallorquín en un torneo que ha ganado en cinco ocasiones.



"Ojalá sea una semana muy buena para Rafa, porque ha sido el más importante de este torneo que ha crecido mucho con su figura, con su explosión y con todos sus títulos. Me gustaría desearle la mejor de las suertes y ojalá sea el principio de una temporada de tierra de éxitos", concluyó.