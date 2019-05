Carla Suárez: ´Me hace especial ilusión jugar en Madrid´

Madrid, 3 may (EFE).- La tenista canaria Carla Suárez, que debutará en el Mutua Madrid Open con la griega María Sakkari, dijo este viernes que le hace "especial ilusión jugar" en la capital española, y declaró que mantener el torneo los próximos años es "una noticia muy positiva".



Suárez, actualmente en el número 27 del ránking femenino, se medirá en primera ronda con la griega María Sakkari, a la que ha ganado en dos ocasiones pero también perdió con ella en 2018 en Roland Garros. En la segunda ronda se mediría a la vencedora del enfrentamiento entre la alemana Julia Goerges y la eslovaca Viktoria Kuzmova.



"El año no me está yendo bien, no he jugado muchos partidos, pero espero competir bien. Madrid es muy especial y por eso me hace especial ilusión jugar aquí. Me hubieran gustado otros partidos para empezar, pero espero cambiar la racha aquí", dijo Suárez.



Para la tenista canaria este torneo "lo hace diferente el público".



"Aquí la gente está cien por cien contigo. Jugamos veinte o veinticinco torneos al año y solo podemos jugar esta semana en España. Para nosotras es muy especial", señaló Suárez, que dio su opinión sobre la continuidad del torneo en la capital española los próximos años.



"Es muy positivo tener un torneo en Madrid, es referencia mundial y mantenerlo aquí es de valorar. Me alegro mucho de poder disfrutarlo y durante muchos años más aún", confesó.



En el palmarés femenino del Mutua Madrid Open no figura ninguna ganadora española. Este año Carla Suárez, Lara Arruabarrena, Garbiñe Muguruza y Sara Sorribes son las representantes nacionales.



"Somos las primeras que deseamos levantar este trofeo, pero es complicado. Por ganas y por ilusión no es. Haremos todo lo posible por llegar a la final este año", apuntó.



En lo que va de temporada está quedando patente que el circuito femenino está muy disputado, tal y como refleja la variedad de victorias diferentes que se están produciendo.



"Cuando Serena Williams jugaba marcaba mucho la diferencia y ganaba muchos torneos. Tenemos campeonas diferentes cada semana y eso es bueno para el aficionado, que no solo ve las mismas caras. El hecho de ir a un torneo y que nadie sepa quién puede ganar lo hace muy atractivo", concluyó.