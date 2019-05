Nadal y Muguruza apadrinan en el Museo del Prado el torneo de Madrid

Madrid, 3 may (EFE).- Los dos mejores jugadores españoles en las clasificaciones masculina y femenina, Rafael Nadal y Garbiñe Muguruza, respectivamente, apadrinaron la puesta de largo del Mutua Madrid Open, con el Museo del Prado como escenario.

El torneo de Madrid echa a andar este fin de semana. Horas antes del arranque de la competición se dio oficialidad a uno de los principales eventos deportivos que cada año acoge Madrid. El Museo del Prado, que este año conmemora su bicentenario, fue el lugar elegido.

Miguel Falomir Faus, director del Museo del Prado, ejerció como anfitrión. Acompañó en una visita guiada a Muguruza y Nadal, que contemplaron alguna de las obras más reputadas de la historia del arte.

El recorrido se produjo antes de la presentación en el Claustro del museo, donde estuvieron presentes Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, Ignacio Garralda, presidente de Mutua Madrileña y Feliciano López, Director del Mutua Madrid Open.

Rafael Nadal, el jugador que más veces ha salido campeón de Madrid, cinco, resaltó el ambiente y la acogida que recibe siempre en la Caja Mágica.

"Tener la posibilidad de jugar en Madrid desde 2003 hasta 2019 para mí ha sido un verdadero placer, un gran honor. El cariño que he recibido en esta ciudad es difícil de comparar con otros lugares", apuntó Nadal, que pretende inaugurar en Madrid su cosecha de éxitos del presente año.

Garbiñe Muguruza, por su parte, se mostró deseosa de hacer un buen papel en la Caja Mágica, algo que se le resiste en sus actuaciones recientes. "Ojalá pueda jugar igual de bien que Rafa en Madrid. Es un torneo que me gusta mucho. No he podido jugar muy bien en ediciones anteriores, pero espero poder hacerlo esta".

La española tratará de romper esta temporada la maldición que persigue a las jugadoras de casa, que no han podido conquistar aún la Caja Mágica.

Feliciano López, a partir de ahora al margen de la competición por su labor como director del torneo, agradeció al Museo del Prado la posibilidad de acoger la puesta de largo y se mostró entusiasmado por el trabajo que desde los despachos afronta.

"Este Mutua Madrid Open es muy especial para mí porque me estreno como Director. Es una responsabilidad muy grande recoger el testigo de Manolo Santana, la persona que ha hecho posible que hoy estemos todos nosotros aquí", indicó Feliciano.

La competición entra en escena este sábado, con diez encuentros de la primera ronda del cuadro femenino. Una edición plagada de alicientes, con Rafael Nadal el retorno cuatro años después de Roger Federer y con el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic como favorito.

La edición, además, oficializará la retirada definitiva de David Ferrer.