Nadal: ´Aún no tengo sensaciones superpositivas a nivel corporal´

El español Rafael Nadal se recupera de un virus estomacal que le afectó el domingo y que ha alterado sus planes en Madrid a punto de entrar en acción en la Caja Mágica, donde llega sin título alguno en lo que va de temporada y con sensaciones corporales "que tampoco son superpositivas".



"La semana había sido positiva. Había entrenado bien y me había sentido de lo mejor. Pero el domingo me levanté con un virus en la barriga; vine para hacerme la foto con David Ferrer pero me tuve que ir al hotel. Entrené el lunes y este martes mejor pero tengo sensaciones que tampoco son superpositivas a nivel corporal", reconoció Rafael Nadal.



"Salgo de un proceso. He entrenado hora y media y espero mejorar para el miércoles un poco más. Estoy mejor que ayer y ayer mejor que anteayer. Aunque cuando sales de estos procesos el cuerpo está más débil y con riesgo de otras cosas. Pero es un torneo importante para mí y me siento bien y estoy bien y espero que esto no me afecte", añadió el actual número dos del mundo.



Nadal entrará en acción el miércoles ante el canadiense Felix Auger Aliasime, en el paso inicial en busca de su sexto título en el Masters 1000 de Madrid.



"El primer rival es difícil un joven que ha tenido buenos resultados. Es un compromiso de dificultad y aún más aquí donde todo es algo más igualado. Tengo que estar con la energía adecuada y jugar bien a tenis. Espero tener mis opciones y en eso estoy", añadió.



Nadal llega a la competición madrileña sin éxito alguno en lo que va de temporada. Una situación casi inédita para él en su carrera.



"Ojalá hubiera llegado con cuatro pero más presión no tengo por eso. Sé lo que me ha ocurrido en estos dieciocho meses. Cosas que algunas sabéis y otras no. Cosas físicas. Pero veo los avances positivos. Barcelona fue positivo para mí en los entrenamientos y cómo me encontré. Estoy en el buen camino y mi sensación general a pesar de este proceso estomacal es de más energía en mi cuerpo y en mi juego, mucho mejor que hace dos semanas antes de empezar en Montecarlo", apuntó Nadal.



"Estoy disfrutando de entrenar y jugar cada día. Lo que pueda pasar ya veremos. Lo esencial es recuperar la sensación en mi cuerpo y mi juego y si eso se recupera tendré opciones de ganar y los demás más difícil", dijo el tenista español, que aún no piensa en Roland Garros.



"Es mejor haber ganado torneos antes de Roland Garros pero para ganar Roland Garros no necesito ganar torneos. Necesito estar bien, sano y con buenas sensaciones", insistió el manacorí que no se considera favorito.



"Más que verme favorito aquí lo enfoco como todos. Un partido difícil el miércoles con un rival joven de un gran potencial y después veremos qué pasa", insistió el número dos del mundo, que recordó las dificultades que había atravesado en todos los torneos que había intentado acometer este curso.



"Es mejor que me vean favoritos los demás a que no me lo vean. El favorito real es el que el domingo tiene la Copa en sus manos. He tenido buenos resultados aquí y en tierra en mi carrera pero eso no me garantiza nada este año", dijo Rafael Nadal.



"Pensaba no haber tenido problemas físicos en todos los torneos que he jugado. No era mi plan pero ha pasado. A partir de aquí mis sensaciones son correctas en una temporada en la que han pasado demasiadas cosas. Quiero mantener la línea de esta semana y si la mantengo en las próximas semanas tendré muchas opciones", destacó el español.



La presente edición contemplará el adiós de David Ferrer y el retorno de Roger Federer. Momentos destacados en Madrid. "Este torneo es muy especial porque es uno de los mejores del mundo y porque se juega en nuestro país. Todo lo que sucede luego... que se despida David creo que es una noticia mala para el deporte y el tenis español en general y será un momento emocionante pero triste para todos. Y que vuelva Federer es una gran noticia para el torneo y los seguidores", concluyó.