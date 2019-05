El estreno del español Rafael Nadal en la presente edición del Mutua Madrid Open estuvo acompañado de un triunfo ante el joven canadiense Felix Auger Aliassime, que ha empezado a devolver al número dos del mundo las sensaciones más positivas, energía e ilusión, para recuperar el mejor nivel.



"Es una sensación personal. Después de Indian Wells tuve un bajón grande después de lo que me pasó en la rodilla y acumular varias desgracias consecutivas. Tuve que tener que parar dos semanas, tratamiento, recuperación y mentalmente un momento de bajón y me costó ponerme en forma y recuperar esa energía", explicó Nadal.



"Ahora siento la energía otra vez y eso es de lo más importante en la vida. La ilusión y la energía es lo que te hace poder hacer las cosas. Eso hace dos semanas no lo tenía. Y casi siempre en los jugadores con gran capacidad es lo que marca la diferencia, tener ilusión y energía de hacerlo. Ahora tengo la opción de hacerlo", insistió el tenista balear que batió al canadiense 6-3 y 6-3.



Rafa Nadal, cinco veces ganador en Madrid, se queda con la victoria. Por todo lo que supone para él y para el futuro.



"Todo es secundario, al final lo importante es ganar. Las sensaciones? En los ocho primeros juegos hubo muy poco ritmo. Nos ha costado mucho restar a los dos. Hasta que llegó el juego en el que cometió algún error y pude hacer el 'break' y el partido ha cambiado bastante. Y he empezado a restar mejor. Ese es el esquema que busco en líneas generales es un día para estar satisfecho he ganado, en dos sets y a un rival difícil y en unas condiciones que no eran fáciles. Creo que se puede seguir mejorando después de los últimos días tan complicados", explicó el español.



Nadal rechazó que el duelo ante el canadiense de 18 años haya sido su mejor partido de la temporada sobre tierra. "El mejor partido en tierra fue con Dominik Thiem en semifinales de Barcelona aunque perdí. Este era difícil por varias circunstancias. Ahora todas las victorias son importantes para mi porque sobre todo me dan la opción de jugar al día siguiente".



"Estoy entrenando bien, con sensaciones mejores y ocurra lo que ocurra en los partidos creo que cada partido me da opción de dar un paso adelante que me puede ayudar mucho. Por eso la victoria tiene un valor importante y el jueves será otra oportunidad para mí", insistió el número dos del mundo.



El español, uno de los mejores jugadores de la historia contempla a su rival en la Caja Mágica como uno de los más prometedores del circuito. Una hornada de tenistas talentosos se mueven ya por el circuito con aspiraciones.



"El que más ha ganado de los jóvenes es Alexander Zverev. ¿Hasta donde pueden llegar?. No se; Felix Auger Aliassime puede ganar cosas o Tsitsipas. El mejor será el que tenga más capacidad de mejora en los próximos años. Lo veremos como espectadores y yo espero verlo como rival", apuntó.



No es el servicio a lo que Nadal achaca sus dificultades en lo que va de temporada. "Uno tiene que mirar las cosas en global. Con Thiem, en Barcelona, saqué mal y el servicio sí tuvo influencia, fue un mal día. Pero no se puede achacar al servicio mis derrotas ni el hecho de que mi nivel no haya sido el más alto".



"A veces haces cosas mal pierdes el saque y parece que es culpa del servicio, que ha sido malo. Pero no por hacerme 'break' es que he sacado mal. Si desde el fondo estoy más cómodo y hago las cosas con tranquilidad luego el servicio se hace mejor. Cambié el servicio a principio de temporada y en pista rápida me fue muy bien. En tierra es otra historia. Tengo que adaptar ese golpe a la superficie y hay que ir encontrando soluciones", reconoció.



Nadal buscará un sitio en los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid ante el estadounidense Frances Tiafoe. "Tiafoe es un rival de máximo nivel, de mucha velocidad, agresividad, eléctrico que saca bien. Es difícil y ha ganado a dos rivales muy buenos en tierra, como Kohlschreiber y Gabilashvili. Es otra oportunidad de jugar un partido y seguir progresando", advirtió.