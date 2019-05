Federer: ´Como turista vendré seguro a Madrid, como tenista me gustaría´

Madrid, 10 may (EFE).- El suizo Roger Federer, eliminado en los cuartos de final del Mutua Madrid Open por el austríaco Dominic Thiem, dijo que como turista regresará "seguro" a la capital española, aunque como tenista no quiso asegurar su regreso al torneo en 2020, supeditado a sus planes para la tierra batida.



Federer se marcha de Madrid con dos victorias frente a los franceses Richard Gasquet y Gael Monfils, y una derrota con el austríaco Dominic Thiem, precisamente el mismo rival que el 12 de mayo de 2016, en la tercera ronda de Roma, le ganó en su último partido en esta superficie hasta que decidió este año regresar a la tierra batida.



"Me he sentido muy bien con mi juego después de tanto tiempo. He hecho muy buenos partidos, especialmente los últimos dos, y eso refuerza mi confianza, aunque obviamente, si hubiera ganado el torneo, me iría mucho mejor", dijo el tenista suizo, que habló en conferencia de prensa apenas veinte minutos después de terminar su partido ya duchado y vestido de calle.



Federer, que aún no tiene decidida su participación en Roma, viajará desde España a Suiza, dónde este fin de semana tomará la decisión de participar o no en el Masters 1.000 italiano.



"Tenía que esperar a ver como salía este partido y saber si ganaba o no. Probablemente no vaya, pero aún no estoy seguro y mantengo la puerta abierta. Lo decidiré el fin de semana, en los próximos dos días", comentó Federer, que, pese a no alcanzar las semifinales, se mostró satisfecho con el juego realizado.



"Decepcionado no estoy. Ha sido una buena semana en líneas generales, he jugado bien, aunque la derrota con Thiem es cierto que ha sido un poco frustrante, sobre todo cuando tienes varios puntos de partido", confesó.



El tenista suizo también fue preguntado sobre si para la próxima edición del Mutua Madrid Open, en 2020, regresará a la capital española.



"No sé. Como turista volveré seguro a Madrid, pero como tenista no lo sé. Todo dependerá de mis planes para la tierra batida, porque aún no he decidido nada. De Madrid puedo decir que me gusta la ciudad, su gente y que me encuentro muy a gusto cuando juego aquí, pero sobre sí volveré a jugar, no lo sé", concluyó.