Nadal: "Tengo a Gasquet o Chardy en mi estreno, lo demás no importa ahora"

El español Rafa Nadal, ocho veces campeón en Roma, aseguró este lunes que encara el torneo del Foro Itálico enfocado únicamente en su debut, que será contra el ganador del derbi francés Richard Gasquet-Jeremy Chardy, y que "todo lo demás no importa" en este momento.



Nadal, vigente campeón del torneo romano, explicó que se siente bien, que el virus que le debilitó la semana pasada en Madrid ya no es un problema y que "tiene mucho trabajo por hacer" para volver a reinar en la tierra batida del Foro Itálico, en su primera rueda de prensa romana.



"Tengo mucho trabajo por hacer. Tengo a Chardy o Gasquet en mi estreno. Este es mi cuadro. Lo demás no importa ahora para mí", zanjó Nadal, preguntado sobre si piensa en la posible semifinal con el suizo Roger Federer.



El mallorquín, segundo favorito en Roma después del serbio Novak Djokovic, explicó que el hecho de que todavía no haya ganado torneos en tierra no le afecta y que sus sensaciones son positivas.



"Me siento bien. Es verdad que no he ganado títulos en tierra, pero por ejemplo en 2015 gané en Buenos Aires y ahora mismo me siento mucho mejor que ese año. A veces ganar un título no hace mucha diferencia", afirmó.



"Es verdad que perdí un par de torneos, pero también es verdad que estuve cerca de ganar. No jugué suficientemente bien para ganar, pero tampoco jugué tan mal", prosiguió.



Destacó además que conquistar torneos es complicado y que los éxitos logrados en los últimos años por él, Djokovic o Federer son algo extraordinario.



"Roger tiene 37 años, yo casi 33, Novak tiene 32. Ganar todo lo que hemos ganado en los últimos 14 o 15 años es algo que no pasa mucho en la historia del tenis. Esto significa que es complicado", declaró.



En su intervención, Nadal también se refirió al hecho de que su tío y exentrenador, Toni Nadal, asegurara recientemente que prefería que su sobrino no le pagara para sentirse más libre de decirle en qué mejorar.



Al principio Nadal consideró que se trata de cosas privadas, pero luego subrayó que todos sus entrenadores siempre han sido libres de decirle abiertamente lo que pensaban.



"No importa si pagas o no a tu entrenador. Es una cuestión del jugador. Si el jugador es suficientemente inteligente para permitir a su entrenador hacer su trabajo. En mi opinión, todos mis entrenadores siempre se han sentido libres de decirme si estoy jugando mal, si estoy jugando fatal, o si estoy haciendo algo bien o mal", afirmó.