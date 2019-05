Federer prevé momentos complicados para los veteranos ante los nuevos talentos

El suizo Roger Federer, que regresa al Masters 1000 de Roma tras dos años de ausencia, consideró este martes que los jóvenes jugadores "están empujando fuerte este año" y que se acerca un período complicado para los grandes veteranos.

Federer elogió las prestaciones del griego Stefanos Tsitsipas, finalista en Madrid, de los rusos Daniil Medvedev, campeón en Sofía, y Karen Khachanov o del canadiense Denis Shapovalov, durante su primera rueda de prensa ofrecida en el Foro Itálico romano.

"Creo que es una evolución normal. No siempre es posible que ganen siempre los mismos. Hay pocos jugadores que ganaron dos torneos este año. (El austríaco, Dominic) Thiem en Indian Wells y Barcelona, (el serbio, Novak) Djokovic la semana pasada y en Australia, yo en Dubai y Miami", afirmó Federer.

"Los jóvenes están empujando fuerte este año. Mirad la evolución de Tsitsipas, o de Medvedev, Khachanov, Shapovalov. Será una temporada emocionante y la próxima será aún más complicada para los jugadores 'top', porque este año los jóvenes se están claramente afirmando, ganando experiencia", prosiguió.

A nivel personal, Federer, que volvió a competir la semana pasada en Madrid tras saltar las últimas dos temporadas en tierra, aseguró que se siente bien y que decidió viajar a Roma para jugar en condiciones distintas con respecto a la altura de la semana pasada.

"Me acostumbré rápido a la tierra. Y tras jugar en Madrid, la decisión de jugar en Roma fue natural", dijo, agregando que siempre prefiere competir de forma oficial con respecto a quedarse en un campo de entrenamiento.

"Creo que jugar más cerca del nivel del mar es bueno para mí. En Suiza siempre hay un poco de altura por todos lados. Y el clima no era bueno, ayer cuando me levanté había cinco grados, y las condiciones no eran ideales", explicó.

Finalmente, Federer se refirió al hecho de que, tras saber los organizadores que el suizo participaría, multiplicaran por dos el precio de las entradas.

"He sabido de eso. Sé que los aficionados obviamente no estaban felices. Obviamente es algo feo. Parece que los organizadores quisieron premiar a los que compraron las entradas con antelación, lo que es un poco raro. Pero eso no cambia mis sensaciones y mi felicidad por estar aquí", aseguró.