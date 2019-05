Nadal-Tsitsipas y Djokovic-Schwartzman, semifinales en Roma

Roma, 17 may (EFE).- El español Rafa Nadal contra el griego Stefanos Tsitsipas y el serbio Novak Djokovic contra el argentino Diego Schwartzman protagonizarán las semifinales del Masters 1000 de Roma, tras los cuartos de final disputados este viernes.

El torneo romano perdió al suizo Roger Federer, que se retiró por lesión, y al argentino Juan Martín Del Potro, doblegado por Djokovic tras un épico partido de tres horas acabado a la 1.05 de la madrugada italiana, mientras que, en el circuito femenino, se despidió la japonesa Naomi Osaka, número 1 del mundo, que también anunció su retirada por lesión.

Nadal, ocho veces campeón en la tierra batida romana, confirmó el gran estado de forma mostrado en su debut del jueves, cuando perdió dos juegos en dos partidos, y doblegó por 6-4 y 6-0 a Verdasco para sellar, en poco más de una hora y media, el billete para la semifinal.

El mallorquín tuvo que trabajar en el primer set, en el que Verdasco, que llegaba tras eliminar al austríaco Dominic Thiem y al ruso Karen Khachanov, estuvo por delante de una rotura y tuvo un 40-0 al resto que podía permitirle ir a sacar por el set.

Sin embargo, Nadal logró sobreponerse al gran ritmo del madrileño y se jugará este sábado el pase a la final contra Tsitsipas, su verdugo hace una semana en Madrid, que avanzó sin jugar tras la retirada, por un dolor en la pierna derecha, de Federer.

"Tengo que jugar largo, bien con el 'drive', agresivo y si eso sucede pues espero tener mis posibilidades, si eso no sucede va a ser más complicado como la semana pasada. Él está jugando bien, está con confianza. El hecho de haberme ganado supongo le dará un extra de confianza", dijo Rafa a EFE al acabar su compromiso.

"Tengo más o menos claro lo que tengo que hacer, después como siempre la ejecución es más complicada. Pero estoy con ilusión", prosiguió.

La otra semifinal la jugarán Djokovic, cuatro veces campeón en Roma, y Schwartzman, que selló este viernes con un 6-4 y 6-1 ante el japonés Kei Nishikori sus primeras semifinales en un Masters 1000.

"Me divertí en la cancha porque salió casi todo lo que hice. Es una semana que vengo jugando muy bien, disfrutando, después de un período en el que no me sentí cómodo. Estoy contento de volver a sentirme bien", afirmó Schwartzman a EFE en el Foro Itálico.

Se verá las caras con Djokovic, que tuvo que salvar dos bolas de partido antes de poder imponerse 4-6, 7-6(6) y 6-4 a Del Potro tras una batalla de tres horas y un minuto.

Del Potro, número 9 del mundo, jugó uno de sus mejores partidos de los últimos años, pero se rindió ante un Djokovic que saldrá este sábado con una ventaja de 2-0 en los precedentes ante Schwartzman.

En el circuito femenino, Osaka fue obligada a retirarse por un problema en el pulgar derecho, lo que lanzó a la holandesa Kiki Bertens, reciente campeona en Madrid, hacia la semifinal contra la británica Johana Konta, que eliminó a la checa Marketa Vondrousova.

La retirada de Osaka se suma a las de la estadounidense Serena Williams, la letona Jelena Ostapenko, la danesa Caroline Wozniacki o la española Garbiñe Muguruza.

En el otro lado del cuadro, la griega María Sakkari, número 39 del ránking WTA, eliminó a la francesa Kristina Mladenovic y se verá las caras en semifinal con la checa Karolina Pliskova, número 7 del mundo, que se impuso en una batalla de dos horas y 28 minutos contra la bielorrusa Victoria Azarenka. Andrea Montolivo