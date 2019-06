Kyrgios: "Yo no respeto demasiado el Big Four"

El australiano Nick Kyrgios, uno de los tenistas más polémicos del circuito, aseguró en rueda de prensa en el torneo de Queen's que ser sincero en la sociedad actual "causa problemas" y que él no es de los jugadores que muestra respeto al 'Big Four' compuesto por el suizo Roger Federer, el español Rafael Nadal, el serbio Novak Djokovic y el británico Andy Murray.



Preguntado sobre si los jóvenes no son capaces de desplazar al 'Big Four' por respetarles demasiado, el australiano respondió que, "personalmente", él no es de los que "les respeta", y que simplemente son muy buenos jugando al tenis.



"Personalmente, yo no les respeto demasiado. Son muy buenos en esto. A cinco sets... Nadie ha ganado a Nadal en el quinto set en Roland Garros. Es algo muy difícil físicamente. La pista se adapta perfectamente a su estilo de juego. Nadie lo conseguirá si sigue sano", explicó el 'aussie'.



"En Wimbledon, va a ser complicado ganar a Novak o Federer a cinco sets. Es dificilísimo mantener el nivel. No sé si se les respeta mucho. No sé si los jóvenes son lo suficientemente buenos como para ganarles", agregó.



Además, Kyrgios, que participará esta semana en Queen's, reflexionó sobre la sinceridad y sus palabras durante los últimos años y afirmó que "en la sociedad actual cuando uno es sincero causa problemas".



Precisamente también fue cuestionado por sus declaraciones antes de Roland Garros, en las que criticó a jugadores como Djokovic o Nadal.



Ante ello, Kyrgios dijo que su opinión no va a cambiar y que no cree que esto vaya a servir de motivación extra a sus rivales cuando se enfrenten contra él.



"Si juego contra Novak creo que simplemente estará concentrado en ganarme de una vez", bromeó el australiano.



Kyrgios, quien se dio de baja de Roland Garros por un problema estomacal, estuvo entrenando en Londres hace unas semanas antes de viajar a Stuttgart, donde cayó en primera ronda.



Tras Queen's, donde el año pasado ganó a Andy Murray, el oceánico jugará en Wimbledon, torneo que califica como difícil de ganar debido a la competencia en el mismo.



"La manera en la que Novak está jugando es muy especial. Obviamente, Roger va a ser complicado de batir y Rafa es siempre una amenaza. Ahora mismo no estoy pensando en eso (Wimbledon), pero sí que creo que puedo hacer daño", aseguró.