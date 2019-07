Del Potro continúa con su recuperación y comienza los trabajos en el gimnasio

El tenista argentino Juan Martín del Potro, doble medallista olímpico y campeón del Abierto de los Estados Unidos de 2009, continúa con su recuperación tras ser operado el 22 de junio por una fractura de la rótula derecha y este martes comenzó a hacer ejercicios en el gimnasio.



El exnúmero tres del mundo publicó una imagen en su cuenta de Twitter en la que se lo ve ejercitando sus piernas en un gimnasio.



"Empezaron los ejercicios en el gym", escribió 'Delpo', en español e ingles.



El tenista argentino de 30 años inició su recuperación el 4 de julio con "movimientos controlados" y tres sesiones diarias de kinesiología.



Luego, el 13 de julio, dejó de utilizar muletas para caminar.



La 'Torre de Tandil', que ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y la de bronce en los de Londres 2012, lleva adelante su recuperación en su ciudad natal tras operarse en Barcelona por la lesión que sufrió durante el torneo británico de Queen's.



Sin embargo, los dolores en la rodilla derecha comenzaron a mediados de 2018 y lo obligaron a darse de baja de varios torneos.



La carrera de Del Potro estuvo marcada por las lesiones, las más importantes en sus muñecas.



El argentino tuvo que operarse tres veces la muñeca izquierda y una vez la derecha.



"No sé qué va a pasar más adelante. Ojalá que pueda recuperarme bien y pueda volver a tener salud en mi rodilla, y si el otro día fue mi último partido de tenis o no, hoy no lo sé", había dicho 'Delpo' el día anterior a operarse la rodilla derecha.



El Potro, duodécimo de la clasificación de la ATP, es el tenista sudamericano mejor ubicado en la clasificación mundial.