Los argentinos Pella y Schwartzman ganan en Los Cabos y acceden a cuartos

Los Cabos (México), 31 jul (EFE).- Los argentinos Guido Pella, vencedor del búlgaro Grigor Dimitrov, y Diego Schwarzman, ganador del letón Ernests Gulbis, se confirmaron hoy como candidatos al título en el Abierto de Tenis de Los Cabos en el que accedieron a cuartos de finales.



Pella, vigésimo cuarto de la lista de la ATP, se impuso por 6-4, 6-2 al búlgaro Grigor Dimitrov luego de mostrar mejor tenis en los puntos decisivos y de ser superior en la segunda manga.



Apenas en el primer juego, Pella quebró el saque de Dimitrov, quien a pesar de estar en una mala racha, por momentos tuvo destellos del elegante tenis que lo puso en el 2017 como tercera raqueta del mundo.



Quebró el búlgaro en el cuarto "game", sin embargo cayó en inconsistencias, cometió una doble falta con la pizarra 30-30 en el séptimo juego, después de lo cual el argentino se mantuvo paciente y rompió para encaminarse a la victoria.



Decaído, Dimitrov fue barrido por un Pella que no se amilanó cuando sus mejores golpes no salieron y ganó cinco juegos seguidos. Dimitrov salvó la honra con un "break" en el sexto juego, mantuvo su servicio, pero ya no pudo con el rival que aseguró su saque y ganó la manga por 6-2.



"No es fácil cambiar de superficie, menos si vienes del pasto, fue un partido duro y ya estoy en cuartos de finales", dijo Pella, quien mañana enfrentará en la fase de los ocho mejores al coreano Soonwoo Kwon, quien llegó del torneo de clasificación y se impuso por 6-4, 3-6, 6-3 al argentino Juan Ignacio Londero.



Schwartzman, jugador 27 de la ATP, ganó de manera similar a su compatriota Pella, con un primer set enredado y un segundo en el que barrió al rival.



El impredecible Gulbis combinó aciertos con errores y por momentos desestabilizó al argentino, que logró hacer un quiebre en el mejor momento, el undécimo juego para encaminarse a un trabajado triunfo de 7-5.



Con su revés mejorado y buenos golpes con su 'drive', Diego borró de la cancha al rival en el segundo set que ganó por 6-0 y se metió en la fase de los ocho en la que mañana enfrentará al difícil kazako Mikhail Kukushkin, quien eliminó por 7-5, 7-5 al británico Cameron Norrie.



Hoy el italiano Fabio Fognini, campeón defensor y primer favorito, enfrentará al español Marcel Granolers, en el cierre de la jornada de Octavos de finales.