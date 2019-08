Osaka, en el Abierto de EE.UU.: "Mi rodilla está bien, me curo rápido"

Nueva York, 23 ago (EFE).- La tenista japonesa Naomi Osaka, ganadora del pasado Abierto de Estados Unidos, se mostró este viernes positiva ante el inicio de la nueva edición del torneo y confirmó que su lesión de rodilla, que la forzó a retirarse del campeonato de Cincinnati hace una semana, está curada.



"He estado jugando cada día mas tiempo. Me curo rápido, así que me encuentro bien", aseveró la joven tenista que el año pasado ganó en Flusing Meadows ante Serena Williams en un polémico partido.



Osaka respondió precisamente a preguntas sobre la mala suerte de Williams, que en primera ronda le ha tocado enfrentarse a una importante rival, Maria Sharapova, un partido que ha despertado gran expectación.



"Claro que voy a ver el partido. Creo que todo Nueva York lo va a ver", aseveró la japonesa, que afirmó que en este torneo se encuentra "menos tensa" que en la anterior edición gracias a la experiencia ganada en el último año.



"Suelo jugar bien aquí, así que no estoy preocupada", agregó.



La japonesa habló además de la estadounidense Cori Gauff, de 15 años, una jovencísima jugadora que causó sensación en Wimbledon este año y cuya reducida edad ha despertado algunas críticas.



"Es americana y jugó muy bien en Wimbledon. ¿Porqué no jugaría aquí? Es una experiencia genial para ella, se lo merece", zanjó.