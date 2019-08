Arantxa Sánchez Vicario, sobre Gauff: "Es muy joven para tanta responsabilidad"

La extenista española Arantxa Sánchez Vicario, que se encuentra estos días en Nueva York para presenciar el Abierto de Tenis de EE.UU., habló sobre la polémica desatada con la participación de la estadounidense Cori Gauff, de 15 años, a la que considera "demasiado jovencita para una gran responsabilidad".



Y es que Gauff jugará en Flushing Meadows pese haber utilizado ya las tres invitaciones a torneos a las que podía optar debido a su edad, según la normativa de la WTA, pero la Asociación de Tenis de EE.UU. (USTA) ha decidido que como se trata de uno de los Grand Slams, no tiene obligación de acatar esa medida.



"Sobre todo (espero) que disfrute, que lo haga lo mejor posible, pero no hay que ponerle demasiada presión tampoco porque es muy jovencita para ponerle una gran responsabilidad", dijo Sánchez Vicario en una entrevista con Efe.



Arantxa opinó que las medidas impuestas por la WTA para las tenistas más jóvenes, que limitan su presencia en los torneos profesionales, están hechas con el objetivo de protegerlas para que, con el tiempo, acaben jugando un mayor número de años.



"Es para proteger, que tenga una carrera más larga y evitar las lesiones", dijo la extenista sobre Gauff, que saltó a la fama internacional en Wimbledon este año, donde impresionó con su juego y consiguió llegar hasta octavos de final tras salir de la fase previa.



Sin embargo, Sánchez Vicario dijo también que considera "normal" que la USTA y el Abierto de EE.UU. le asignaran una "wild card" (invitación directa) para contar con su presencia en el último Grand Slam del año.



"Es americana -apuntó-, en Wimbledon ya hizo un grandísimo torneo, ya se veía que en júnior estaba avanzando y que ya estaba lista para hacer el cambio", dijo.



"Es la esperanza un poco americana para poder llegar más lejos", agregó la española, que participó este viernes en un partido dobles de exhibición previo al torneo, junto con otras leyendas del tenis femenino, las estadounidenses Martina Navratilova, Tracy Austin y Lindsay Davenport.



A la antigua número uno del mundo no se le escapa el hecho de que cuando ella empezó a jugar como profesional tenía sólo 13 años y que por aquel entonces no existían esas reglas.



"Cuando yo me hice profesional yo también empecé muy joven, y entones no había la regla para proteger a las niñas. (...) No soy quien (para opinar)", subrayó.



Sánchez Vicario también defendió a las grandes figuras del tenis masculino como Rafael Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer, que han recibido críticas por estar presentes en el circuito del tenis demasiado tiempo y no dar paso a una generación de tenistas más jóvenes.



"Realmente están marcando una época impresionante en el circuito masculino. Son grandes jugadores, leyendas, y creo que le deben mucho al tenis y el tenis les debe mucho a ellos", explicó la triple ganadora del Roland Garros.



"Cuando ellos no estén, la nueva generación entrará, pero veo que el circuito los necesita. (...) Se notará el vacío cuando no estén", zanjó.



Arantxa rompió además una lanza en favor del tenis femenino español, eclipsado por las grandes figuras masculinas de los últimos años, y recordó el buen número de mujeres que destacan en el deporte en la actualidad, como Garbiñe Muguruza, Carla Suárez o Sara Sorribes.



"Tenemos que estar orgullosos -opinó- porque creo que hay equipo suficiente como para que puedan hacer cosas grandes y el día de mañana volver a ganar una Copa Federación como hicimos Conchita (Martínez) y yo en su día. "Lo que hay que hacer es intentar apoyar mucho más", pidió.