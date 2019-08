La australiana Barty pasa a la cuarta ronda del US Open, tras dejar fuera a la griega Sakkari

La australiana Barty pasa a la cuarta ronda del US Open, tras dejar fuera a la griega Sakkari

Nueva York, 30 ago (EFE).- La tenista australiana Ashleigh Barty pasó este viernes a cuarta ronda del Abierto de Estados Unidos tras superar a la griega Maria Sakkari por 7-5 y 6-3 en un partido de una hora y media en el que la número dos de la WTA sufrió en la primera manga.



En este, el quinto encuentro entre ambas, Sakkari resistía los embistes de Barty, a quien ha ganado solo una vez en los cinco partidos que han disputado durante su carrera, por lo que el primer set se alargó por 50 minutos.



En el segundo, sin embargo, la australiana lo tuvo más fácil, especialmente con el elevado número de errores forzados de la griega, 39 en total.



Sakkari es la única representante de su país que está en los 200 primeros puestos de la WTA.



"Maria es una competidora increíble", dijo Barty de Sakkari, a quien le une una fuerte amistad.



La número dos, que este año se hizo con el Roland Garros, afirmó no sentir presión al competir por otro Grand Slam.



"Sigo siendo la misma. No ha cambiado nada la forma en la que me preparo", dijo poco después de terminar el partido la australiana, que no pierde un partido en tercera ronda de un Gran Slam desde el Wimbledon de 2018.