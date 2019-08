Osaka y Gauff, listas para el gran duelo; pierden Halep, Kvitova y Sabalenka

Nueva York, 29 ago (EFE).- 29 ago (EFE).- El primer gran duelo de la competición femenina está ya establecido en el Abierto de Estados Unidos después que este jueves la número uno del mundo y campeona defensora, la japonesa Naomi Osaka logró el pase a la tercera ronda, lo mismo que hizo la adolescente local de 15 años, Coco Gauff.



Ambas, colocadas en la parte superior del cuadro, serán las rivales que tendrán que definir un pase a la cuarta ronda, en el primer duelo que van a mantener como profesionales.



Osaka, de 21 años, aunque todavía no está en su mejor nivel, si demostró ante la polaca Magda Linette, a la que venció por 6-2 y 6-4, que cada día va a más y tiene mayor confianza.



Sobre todo después que le tocó remontar una desventaja de 0-3 en la primera manga y lo hizo con 12 golpes ganadores que le permitieron abrir el camino a la segunda victoria que logró esta temporada frente a Linette, a la que también ganó en la primera ronda del Abierto de Australia.



"Siento que por momentos juego muy bien", comentó Osaka al concluir el partido. "También admito que hay otros en los que no lo hago como me gustaría, pero a la vez, si tengo la capacidad de corregir algunas cosas que las hago mal, aplico los ajustes y mejoro".



Ese elemento fue considerado por Osaka como "decisivo" de cara a lo que le espera el resto del torneo.



"Cuando uno tiene la capacidad de asumir los errores y corregirlos, eso significa que va en la buena dirección", destacó Osaka, quien todavía no conocía a la rival que iba a tener en la tercera ronda. "No me genera ningún tipo de presión el enfrentarme a cualquier rival".



Gauff, nueva sensación del tenis mundial y cada día más imitadora del juego de su compatriota Serena Williams --todo fuerza física-- se imponía por 6-2, 4-6 y 6-4 a la veterana húngara Timea Babos, en dos horas y 22 minutos.



Precisamente el poder físico de Gauff, a pesar de sus 15 años, hizo la diferencia en los tantos decisivos, cuando impuso el intercambio de golpes hasta que forzó los fallos de Babos, que acabó el partido con 42 errores no forzados por 32 golpes ganadores.



Mientras que Gauff lograba 32 golpes ganadores y 34 errores no forzados, además de ganar 13 puntos en 16 subidas a la red por 10 de 24 que tuvo Babos, la número 112 del mundo, que en la primera ronda ganó a la española Carla Suárez Navarro, quien se retiró tras perder la primera manga por 2-6.



El tenis agresivo de Gauff, la número 140 del mundo, la convirtió en la tenista más joven en llegar a la tercera ronda en el Abierto de Estados Unidos desde que la rusa Anna Kournikova lo hizo en 1996 cuando alcanzó los octavas de final.



La victoria también permite a Gauff mantener su condición de gran revelación en lo que va de temporada tras el torneo de Wimbledon, donde alcanzó la cuarta ronda y perdió frente a la rumana Simona Halep, entonces séptima favorita, que este jueves fue la gran sorpresa negativa, como cuarta cabeza de serie, que perdió frente a la estadounidense Taylor Townsend, la número 116 de mundo.



Con los aficionados locales que llenaban las gradas del estadio Louis Armstrong dando todo su apoyo a Gauff al grito de "¡Vamos, Coco!" durante la recta final del partido, la joven promesa lo aprovechó al decidir el triunfo en la primera pelota de partido que tuvo.



"Esto es solo el comienzo, lo prometo", expresó Gauff tras concluir el partido. "Estoy tan feliz de haber podido superarlo porque mi rival jugó un gran partido, que también pudo haber ganado".



La que no lo hizo y protagonizó una de las tres grandes sorpresas de la jornada fue Halep, que de nuevo mostró la inconsistencia de su tenis, y perdió por 2-6, 6-3 y 7-6 (4) ante Townsend, de 23 años, quien al igual que Gauff tiene su mejor arma en el poder físico y la potencia con la que pega a la pelota.



Halep, que disputó por 10 vez el Abierto, quedó eliminada por tercera vez en la segunda ronda, otras tres lo hizo en la primera y su mejor clasificación fueron las semifinales del 2015.



Junto a Halep también quedó eliminada la checa Petra Kvitova, sexta cabeza de serie, que perdió ante la alemana Andrea Petkovic por 6-4 y 6-4, mientras que la bielorrusa Aryna Sabalenka, novena favorita, caía derrotada por 6-3 y 7-6 (3) ante la kazako Yulia Putintseva, la número 39 de mundo.



El resto de la competición femenina dejó los triunfos de todas las cabezas de series encabezadas por la holandesa Kiki Bertens (7), la letona Anastasija Sevastova (12), la suiza Belinda Bencic (13), la canadiense Bianca Andreescu (15), la inglesa Johanna Konta (16), la china Qiang Wang (18), la danesa Caroline Wozniack (19) y la estadounidense Sofia Kenin (20) como Top 20.



Mientras que la estonia Anett Kontaveit (21), las croatas Petra Martic (22) y Donna Vekic (23), la belga Elise Mertens (25), la alemana Julia Goerges (26), la griega Maria Sakkaki (30), la ucraniana Dayana Yastremska (32) y la china Shuai Zhang (33) también lograron el pase a la tercera ronda.