Medvedev sufre ante Koepfer pero pasa a los cuartos de final del Abierto de EE.UU.

Nueva York, 1 sep (EFE).- El ruso Daniil Medvedev sufrió este domingo para pasar a cuartos de final del Abierto de EE.UU. en un encuentro ante el alemán Dominik Koepfer, a quien derrotó por 3-6, 6-3, 6-2 y 7-6 (7-2) en dos horas y media.



Recibido con abucheos del público, a quien ya se enfrentó durante el partido del pasado viernes y que fue sancionado con 9.000 dólares por conducta antideportiva, Medvedev perdió el primer set en media hora ante el variado juego del alemán.



El primer encuentro entre ambos fue un reñido duelo en el que Koepfer mostró la potencia de su drive, con el que enviaba la bola de un lado a otro de la pista y que le ganó un claro apoyo del público, mientras Medvedev lucía la precisión de su servicio con 15 saques directos.



Pese a las dificultades impuestas por Koepfer, el ruso le devolvía casi todas las bolas, un 82 por ciento, lo que llevó a su contrincante a cometer más de 50 errores forzados.



El alemán, de 25 años, estaba en el puesto 118 de la ATP cuando comenzó el Abierto de EE.UU, muy lejos de la quinta posición de su contrincante, y ha pasado más de 15 horas y media en las pistas de Flushing Meadows, tras las que se espera que llegue a alcanzar alrededor del puesto 84 después del último Grand Slam del año.



"Tu juego ha sido increíble. Si sigues así llegarás lejos", le dijo Medvedev a su rival al acabar el partido.



Después, el ruso, especialista en superficie dura y que este verano sólo ha perdido 2 de sus 18 encuentros en este tipo de pistas, se dedicó a incrementar su impopularidad entre el público estadounidense.



"Me dolía el hombro antes de salir aquí. Me tomé todos los analgésicos que pude, pero sois vosotros los que me habéis dado la energías para ganar", dijo Medvedev, que ya en su pasado encuentro señaló que los abucheos que recibe en Flushing Meadows le motivan.



"Continuad dándome esta energía, sois los mejores", dijo con sorna mientras alzaba los brazos para pedir más gritos.



En cuartos de final, Medvedev se enfrentará al ganador del encuentro entre el suizo Stan Wawrinka y el serbio Novak Djokovic.