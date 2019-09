Serena Williams supera una lesión y llega a los cuartos con Svitolina, Konta y Wang

Nueva York, 1 sep (EFE).- La exnúmero uno del mundo Serena Williams mantuvo su racha triunfal en el Abierto de Estados Unidos al conseguir el pase a los cuartos de final por undécima vez consecutiva, donde también estarán como debutantes la ucraniana Elina Svitolina, la inglesa Johanna Konta y la china Quiang Wang.



La menor de las hermanas Williams, de 37 años, que busca el séptimo título en Flushing Meadows, tuvo que superar el doble obstáculo de vencer a la croata Petra Martic, la número 22 del mundo, y además hacerlo con una lesión en el tobillo derecho desde la mitad del segundo set del partido que ganó por 6-3 y 6-4.



Serena, que llegó al torneo como octava cabeza de serie, necesitó una hora y 32 minutos para imponerse a Martic, y seguir como la gran favorita a llevarse el título, si es que la lesión no merma sus facultades físicas o le impide continuar en la competición.



"Se me dobló. No sé por qué", comentó Williams en la rueda de prensa posterior al partido. "Me fui a dar un volea y sentí con frustración como se me torció".



Inmediatamente solicitó la presencia del preparador físico, que le vendó el tobillo durante el tiempo de asistencia médica en el cambio posterior.



El tratamiento resultó y Williams volvió a la pista del Arthur Ashe Stadium sin ningún tipo de condicionamiento físico que le impidiese hacer su mejor tenis con 38 golpes ganadores por 11 de Martic.



La victoria de Williams el domingo llega en el segundo cumpleaños de su hija Alexis Olympia Ohanian Jr., que Williams señaló en Instagram más temprano en el día y de que dijo que era su gran "soporte" e "inspiración".



La ganadora de 23 títulos de Grand Slam, Williams busca el primer título en un torneo de cualquier tipo desde que se alejó del tenis en 2017 por el nacimiento de su hija.



Williams se ha tenido que enfrentar con varios problemas de salud durante toda la temporada, incluido uno que terminó su participación en el Abierto de Australia, se tuvo que retirar de la final del Premier 5 de Toronto y tampoco pudo jugar el de Cincinnati.



Pero si espera estar lista para el duelo de cuartos de final que disputará contra Wang, decimoctava cabeza de serie, que dio la primera gran sorpresa de la jornada al vencer en dos sets corridos, 6-2 y 6-4 a la australiana Ashleigh Barty, segunda cabeza de serie.



Wang, de 27 años, que logró por primera vez como profesional el pase a unos cuartos de final de un torneo de Grand Slam, también jugará su primer partido contra Serena Williams dentro del Tour de la WTA.



Si la eliminación de Barty fue una sorpresa también sucedió lo mismo con la victoria que consiguió Konta, decimosexta favorita, al imponerse por 6-7 (1), 6-2 y 7-5, a la checa Karolina Pliskova, quinta favorita, con la que había perdido seis de los siete partidos disputados anteriormente.



Konta, de 28 años, que jugará por primera vez los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos tendrá de rival Svitolina, quinta favorita, que venció por 7-5 y 6-4 a la local Madison Keys, décima cabeza de serie, que también será debutante en esta fase del último torneo de Grand Slam de la temporada.