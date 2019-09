Uruguay, con Cuevas a la cabeza, prepara ´el sueño´ de jugar el Grupo Mundial

Montevideo, 12 sep (EFE).- El equipo uruguayo de Copa Davis de tenis, con Pablo Cuevas como número 1, se prepara para cumplir "el sueño" de alcanzar el Grupo Mundial, para lo que deberá superar este fin de semana su eliminatoria contra República Dominicana.



El mejor tenista de la historia de Uruguay -llegó a alcanzar el número 19 del ránking ATP- declaró este jueves ante Efe que afronta "con mucha ilusión" la serie que disputará los días 14 y 15 de septiembre en el Carrasco Lawn Tennis (Montevideo) a su equipo con el combinado caribeño.



"El sueño es jugar el Grupo Mundial", definió el actual número 44 del mundo, quien calificó de "posibilidad única para el tenis y para el deporte" de Uruguay el hecho de que el equipo suramericano pueda alcanzar los 'playoffs' para acceder a la máxima categoría de la Copa Davis.



"No se sabe quién puede llegar a venir, pero sí un buen equipo. No me quiero adelantar mucho, para lograr eso tenemos que pasar este fin de semana", comentó.



Cuevas ratificó que jugar esta eliminatoria en septiembre permite a los jugadores "adaptar mejor el calendario" frente a "lo difícil que se hace a veces" la Copa Davis, al tiempo que disputar solo dos sets por partido "está mejor".



El jugador de 33 años compareció en una rueda de prensa en el Carrasco Lawn Tennis, en Montevideo, junto a su hermano Martín -con quien jugará el encuentro de dobles-, los juveniles Juan Martín Fumeaux, Francisco Llanes, Emiliano Troche y Franco Roncadelli y el capitán del equipo, Enrique "Bebe" Pérez.



Pérez recordó que Uruguay no disputa unos 'playoffs' de ascenso al Grupo Mundial desde 1994, por lo que la situación actual "tiene ese plus" al margen de la adrenalina habitual en estas instancias.



"Hace tres años, cuando caímos al Grupo III (Zona Americana) es algo que se propuso y cada año pasamos una fase y ahora llegamos a esta final, importante no solo para este grupo sino para el tenis nacional", dijo en su intervención.



El técnico no quiso destacar un partido clave frente a los dominicanos, pues indicó que "todos los puntos son importantes". "Me imagino que si estamos motivados (por la clasificación), para ellos pasa también por ahí", argumentó.



Con anterioridad el equipo dominicano, con su capitán, Rafael Moreno, a la cabeza, también explicó la importancia de esta final del Grupo I Zona Americana.



Su jugador más veterano, Víctor Estrella, 850 del ránking ATP y a punto de despedirse del circuito profesional, indicó que la eliminatoria contra Uruguay será "un enfrentamiento muy parejo" y reconoció el "gran paso" que supondría para los caribeños acceder al repechaje.



"Para cualquier país de nuestra región estar en el Grupo Mundial es el sueño", dijo.



La delegación dominicana se completa con los tenistas José Olivares, José Hernández, Roberto Cid, Fernando Nicolau y Nick Hardt.



Este viernes se efectuará el sorteo de los emparejamientos para los duelos de sábado y domingo.