Moyá: ?La Copa Master es el objetivo prioritario de Nadal?

Carlos Moyá, entrenador de Rafael Nadal, ha asegurado este miércoles que las Finales ATP ?es el objetivo prioritario? de su pupilo porque ?está bien de lesiones y muy motivado?.



Las Finales ATP, que se disputan del 10 al 18 de noviembre en el O2 de Londres, reúne a los mejores ocho tenistas de la temporada y es el único gran título que Nadal no tiene en su palmarés.



?Hay que intentar llegar (a las Finales ATP) lo más preparado posible, y hay que ver cómo cumplir con ese objetivo, porque no hay una guía que te lo diga?, ha señalado Moyá tras asistir a la presentación del torneo Legend?s Cup, que en octubre reunirá en Mallorca a tenistas ya retirados del circuito profesional.



?Las claves del éxito de Rafael en estos últimos años es que se ha dosificado muy bien, ha escogido muy bien el calendario y no ha jugado más de lo que le toca jugar?, ha señalado Moyá.



?No ha tenido lesiones desde abril, con lo cual él es muy consciente de que tiene una edad, y es lo que toca para hacer las cosas bien, y escoger el calendario es una de ellas?, ha añadido.



Con respecto a los objetivos inmediatos de Nadal, ganador de 19 torneos Grand Slam, Moyá ha explicado que "recuperar el puesto de número uno del mundo", actualmente en poder del serbio Novak Djokovic, ?es una posibilidad real?.



?Existe, está ahí, y se pone a tiro, Rafa irá por ella?, ha subrayado.



Otro de los objetivos de Nadal es intentar llegar en las mejores condiciones físicas posibles a las Finales de la Copa Davis, que se disputarán en la Caja Mágica de Madrid del 18 al 24 de noviembre.



?Siempre te esperas lo mejor del mejor, aunque ha pasado por momentos muy complicados ha tenido siempre una capacidad de superación increíble. Quizás la gente, al no estar en el día a día, no se da cuenta porque no lo ve. Pero te aseguro que en abril las cosas eran difíciles y complicadas y se dio la oportunidad de seguir compitiendo?, ha explicado.



?Poco a poco fue saliendo del agujero en el que estaba metido, y luego su progresión ha sido espectacular. De los últimos 32 partidos ha ganado 31, ha conquistado cuatro de los últimos cinco torneos que ha jugado, dos de ellos en pista rápida, además de dos Gran Slam. Ha sido increíble, pero lo que pasó ha sido un aviso, por eso vamos con mucho cuidado con los entrenamientos y el calendario?, ha remarcado.



A la pregunta de si ve a Nadal superando al suizo Roger Federer en el número uno de Grand Slam ganados al final de su carrera (Nadal cuenta con 19 y Federer con 20), Moyá respondió: ?No es algo que nos obsesiona?.



?Yo no lo sé. Federer también puede ganar más Grand Slam, pero te aseguro que Rafa también está en condiciones de ganar, pero no nos planteamos eso ahora mismo. Ya se valorará al final de las carreras de cada uno. Ahora solo nos obsesiona seguir mejorando y ser competitivos?, ha recalcado.