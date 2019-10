Federer: "Las nuevas generaciones están llamando a la puerta a lo grande"

Después de ser eliminado de cuartos del Masters 1000 de Shanghái por el alemán Alexander Zverev, el número tres del tenis mundial, Roger Federer, reconoció este viernes que hay una nueva generación de tenistas que son grandiosos y están llamando a la puerta a lo grande.

"Están llamando a la puerta a lo grande los chicos jóvenes. Es emocionante. Son grandiosos", apuntó en una rueda de prensa el jugador de 38 años, quien no pudo, nuevamente, con el sexto en el ránking de la ATP, su verdugo en las semifinales de las últimas Finales ATP de Londres.

Ambos tenistas protagonizaron un tenso partido que Zverev ganó por 6-3, 6-7(7) y 6-3), en el que el suizo fue penalizado con un punto por el juez de silla tras lanzar pelotas a las gradas en dos ocasiones.

Federer contó que hace "mucho mucho tiempo" que no recibía una penalización de puntos aunque no quiso hacer referencia a lo sucedido con el juez de silla. "¿Así lo podrás escribir en twitter? No, sería bueno escribir algo bueno por una vez también sobre el juego. Siguiente pregunta", apuntó el tenista, visiblemente molesto por la situación.

La eliminación de Federer llegó apenas unas horas después de que el otro favorito para levantar el torneo, el serbio Novak Djokovic, número uno del tenis mundial, perdiera también en cuartos contra el griego Stefanos Tsitsipas (7), otra de las grandes promesas del tenis a sus 21 años.

"Fue sorprendente ver a Novak perder, a pesar de que Tsitsipas ha jugado muy bien hasta ahora (...) Es un momento emocionante en el tenis", dijo el suizo sobre el cambio generacional que se está produciendo. A falta de conocerse el último semifinalista, que será o Berrettini (23 años) o Thiem (26 años), el ganador de este año tendrá menos de 26 años y no será ni Federer (dos victorias), ni Djokovic (4 victorias), ni Andy Murray (3 victorias), los únicos ganadores en Shanghái a excepción del ruso Nikolay Davydenko en 2009.