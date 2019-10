Haggerty: "Si Federer y Piqué hablaran verían que tienen mucho en común"

Cerca de las pistas sobre las que se disputa la fase previa de Wimbledon se sitúan las oficinas de la Federación Internacional de Tenis (ITF). En ellas, rodeado de tenis, su presidente, David Haggerty, recibe a Efe a menos de un mes para que arranquen las Finales de la Copa Davis en la Caja Mágica de Madrid.

La relación con Gerard Piqué, impulsor del nuevo formato, las próximas sedes de esta competición, un posible cambio de fecha y las ventajas y desventajas respecto al resto de competiciones son algunos de los temas que Haggerty desgrana en esta entrevista apenas unas semanas después de haber sido reelegido en su cargo.

Pregunta: ¿Qué espera de esta Copa Davis en Madrid?

Respuesta: Estamos muy emocionados. Si vuelvo hasta principios de año, cuando se jugó la fase clasificatoria, ha sido un largo viaje. Ya por entonces los equipos competían por un objetivo claro que era estar en las Finales de Madrid. El interés, las retransmisiones, el impacto ya fue altísimo para tratarse de la fase previa y ahora esperamos con ganas lo que ocurra en Madrid. Las nominaciones de los equipos han sido fantásticas porque están los mejores, excepto los que no se han clasificado y los que están lesionados.

P: Ha sido un viaje largo hasta esta nueva Copa Davis. ¿Ha habido algún momento en el que pensase que no iba a salir adelante?

R: No, siempre creí que podríamos tener estas increíbles Finales. Tenemos muchísimos años de historia en esta competición y hemos tenido tres formatos diferentes. Esto es lo nuevo que toca ahora y tener a los mejores del mundo juntos, en una semana, en una icónica ubicación será fantástico. Siempre habrá críticos, son bienvenidos a dar su opinión, pero tenemos mucha confianza en que Madrid va a ser un éxito.

P: ¿Cómo de importante ha sido la figura de Gerard Piqué?

R: Gerard Piqué es un gran tipo. Tiene su negocio con el Grupo Kosmos y está siempre muy ocupado, al ser futbolista, pero el tenis es una pasión que tiene. Le gusta jugar, le gusta verlo. Ha sido una parte instrumental en el cambio que le hemos dado a la Davis.

P: En España hay gente que llama a esta competición la Davis de Piqué...

R: Siempre será la Copa Davis. Esto no va sobre él, va sobre la Davis. Es una persona muy conocida y estamos encantados de que esté involucrado con su empresa.

P: ¿Hubiera sido esto posible sin él?

R: Gerard trajo algo que nosotros no podíamos hacer por nuestra cuenta. Gerard y Kosmos fueron capaces de traer una nueva idea con la seguridad financiera y el apoyo que ayudará a las naciones. La ITF tiene como objetivo la promoción y el desarrollo del tenis alrededor del mundo. Es nuestra responsabilidad que las próximas generaciones disfruten del tenis y haciendo esto tenemos un modelo económico mejor que permite distribuir beneficios a los países asociados, que son los que desarrollan jugadores.

P: Hace poco se ha estrenado un documental sobre la final de la Copa Davis en 2008 en Mar de Plata, entre España y Argentina. Viéndolo, uno se queda con la espina de que es algo que no se va a repetir nunca con este nuevo formato.

R: No estoy de acuerdo. Diría que lo mejor de la Copa Davis es que somos capaces de mantener la tradición y traer algo nuevo. En las rondas clasificatorias, distribuidas a lo largo de varias semanas en el año, tienes las eliminatorias en casa y fuera. Los jugadores no puedes estar jugando todo el año, no pueden jugar tres o cuatro semanas al año. Con estas Finales se reúnen una semana en una ciudad. Tendremos un gran ambiente porque se reunirán 18 equipos, con sus respectivas aficiones y eso provocará también un ambiente similar a como si se jugara con el antiguo formato.

P: ¿Qué ventajas tiene la Copa Davis respecto a la Copa Laver y la Copa ATP?

R: Es importante que veamos la Copa Davis desde una perspectiva completamente distinta. Este torneo es un torneo en el que se enfrentan países contra países, como ha sido siempre. Es representar a tu país, con tu bandera, con tus colores. Eso no pasa en ninguna otra competición, independientemente de si es un torneo por equipos o individual. Siempre te representas a ti mismo y en la Davis se crea un ambiente de luchar por tu país. Los otros eventos que están llegando son grandes torneos, pero ganar la Copa Davis, si le preguntas a los grandes tenistas que la han jugado, es uno de los elementos más importantes de su carrera.

P: Pero en la Copa ATP también se lucha por el país, y además se ganan puntos...

R: Ganar puntos es una cosa, pero con la Davis ganas el orgullo de tu país. Es algo que ni el dinero ni los puntos puede comprar. Además, la bolsa de premios de la Davis es de 18 millones para los jugadores, más que cualquier otro evento. Los jugadores disfrutan de luchar por su país y eso es lo que le diferencia a la Copa Davis del resto.

P: ¿Y luchar por el orgullo de un país es suficiente para retener a los grandes jugadores en el futuro?

R: Tenemos mucha confianza. Los primeros críticos decían que los grandes tenistas no la jugarían. Si miras a los convocados, las buenas noticias es que sí lo van a hacer. Tenemos que asegurarnos que el ambiente es bueno y que la experiencia para los jugadores también. Crear un gran producto. Desde el ámbito de las televisiones, antes teníamos a dos audiencias viendo una final que les importaba, ahora tendremos a todo el mundo viendo a 18 equipos luchando por el título.

P: La gran ausencia será la de Roger Federer. ¿Le sorprendió que el suizo dijera que no conoce a Piqué? Sobre todo después de saber que se había reunido con otros jugadores como Novak Djokovic.

R: Una cosa que hay que recordar sobre Roger, que es una gran persona, un fantástico jugador, de los mejores, por no decir el mejor de la historia, es que Suiza no se clasificó para las Finales. Así que Suiza no está porque Roger no quiera, si no porque no se ha clasificado.

Conozco a ambos, tanto a Roger como a Gerard y ambos son buena gente. Si se juntaran y charlaran un rato verían que tienen mucho en común.

P: Creo que Federer rechazó ir a la Copa Davis antes de que las invitaciones (entregadas a Argentina y Gran Bretaña) fueran dadas. En caso de que le hubiera gustado el formato, cuesta creer que no se hubiera considerado darle la invitación a Suiza.

R: Tuvimos conversaciones con los países, no necesariamente con los jugadores, pero sí con los países, para tomar la decisión de a quién darle las invitaciones.

P: En el caso de Federer, ¿el hecho de no estar en esta Copa Davis puede afectar a su presencia en los Juegos Olímpicos? También se vería afectado Kei Nishikori, que no jugará en Madrid por lesión.

R: Tenemos reglas específicas y este es uno de los argumentos que nos diferencia del resto de competiciones. La Copa Davis es la ronda clasificatoria para los Juegos Olímpicos. En el caso de Kei, si juega la primera ronda el año que viene, será elegible para los Juegos. Además, Suiza tiene la posibilidad de nominar a Roger para estar en Tokio por un criterio específico: Ha sido medallista en el pasado.

P: Esto quiere decir que si quieren jugar los Juegos Olímpicos, pueden.

R: Kei quería jugar en Madrid, pero no puede porque está lesionado. Eso entra dentro de los criterios de clasificación y se tiene en cuenta. Espero verlos a los dos en Tokio.

P: Pensando en el futuro, ¿el objetivo de la ITF es mover la Copa Davis por todo el mundo o mantenerla en Europa?

R: Lo que haremos ahora es mantenerla dos años en Madrid. Hemos hablado de moverla alrededor del mundo, en diferentes localizaciones, pero no hemos tomado ninguna decisión aún. Esperaremos hasta después del torneo de este año para tomar una decisión. Puede que se mueva, puede que siga en Europa y puede que incluso se quede en Madrid.

P: Las fechas son otro motivo de crítica.

R: El mayor reto del tenis hoy es el calendario, está muy cargado con torneos. Estamos abiertos a hablar sobre mover la semana de competición a otro momento del año si es mejor para el tenis. Estamos dispuestos a ello. Nos sentaremos con los jugadores y con la ATP para hablar de ello.