Miguel Díaz: "España lo tendrá complicado para ganar la Copa Davis"

El presidente de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Miguel Díaz, ha reconocido que España lo tendrá "complicado" para ganar la Copa Davis con la instauración del nuevo formato, debido a que los rivales son "muy difíciles" y por ello no está "sencillo".



Díaz, que ha estado este fin de semana en Ceuta para asistir al Máster Nacional de Tenis, torneo final del Circuito IBP, comentó a Efe que tienen "dos partidos de grupo muy complicados con Rusia y Croacia, pero el equipo tiene unos jugadores fantásticos y puede ser uno de los favoritos", por lo que, pese a las dificultades, afirmó que "ojalá" puedan "ganar la sexta Copa".

Sobre la participación o no de Rafa Nadal dijo que "es nuestro número uno y si no puede jugar la baja sería muy sensible" pero insistió en que en España tienen "muy buenos jugadores" y también en que "Rafa hará todo lo posible por jugar" un torneo que se disputará en la Caja Mágica, en Madrid, del 18 al 24 de noviembre y en el que el equipo nacional ha quedado encuadrado en el grupo B junto a Croacia, vigente campeona, y Rusia.

El máximo dirigente de RFET se refirió a otros candidatos al título de la Davis y relató que "hay muchos, Rusia está con sus jugadores muy en forma, Croacia, Australia y Francia ..., son muchos tenistas y muchos equipos los que lo pueden ganar, entre ellos también la Serbia de Djokovic".

Miguel Díaz valoró que el nuevo formato de la Copa Davis "dará más aliciente, sobre todo al país anfitrión, están las entradas agotadas desde hace ya tiempo para los dos partidos de España" y se mostró "seguro" de que si pasan "ronda se agotarán las localidades en media hora".

El presidente de la RFET afirmó que el tenis nacional tiene "muy buena salud" porque es "uno de los países que acabará el año con diez tenistas masculinos en el top-100, lo cual está al alcance de muy pocos países". "En la base del tenis internacional estamos en primera o segunda posición mundial y los resultados se están dando aunque no para conseguir más 'Nadales' porque eso es imposible o casi imposible", subrayó.

En el capítulo femenino declaró que "cuesta un poco más pero también se están dando pasos" y que invierten "un dinero en becas de ayudas a torneos para mejorar. Garbiñe (Muguruza) no ha tenido un buen año pero es top-10 mundial y tiene un juego para seguir siendo número 1 en el futuro, además de otras más que pueden dar un paso y meterse arriba".

"Es complicado tener tantos jugadores top-50, como Rafa Nadal o David Ferrer, pero vienen buenos jugadores por detrás como Alejandro Davidovich, que se acaba de meter en el top-100 con 20 años, y el año pasado lo hizo David Munar, es decir, hay muy buenos españoles jóvenes que estarán en la élite en el futuro", aseguró.



En relación al torneo IBP, organizado por la RFET para tenistas profesionales y neoprofesionales, dijo que este circuito es "muy importante para la Federación ya que toman parte casi cien clubes de toda España y es algo que se necesitaba porque ha servido para unir en la base a una organización, subir premios", por lo que destacó que están "muy contentos".