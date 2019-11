Tarpischev: "No creo que la ausencia de Medvédev nos perjudique mucho"

Madrid, 17 nov (EFE).- Shamil Tarpischev, capitán ruso de Copa Davis, declaró este domingo que no cree que la ausencia de Daniil Medvédev les perjudique mucho porque tienen un "gran equipo" y sobre el nuevo formato de competición del torneo que se estrena este año confesó que "aún es pronto hablar", aunque él es "partidario de las tradiciones".



Rusia ha quedado emparejada para la fase de grupos de la Copa Davis con Croacia y el país anfitrión, España.



La baja de Medvédev deja al equipo con tres integrantes: Karen Khachanov (17º en el ránking ATP), Andrey Rublev (23º) y Yevgeny Donskoy (114º).



"Medvédev era uno de los jugadores más jóvenes y potentes del equipo, pero no creo que su ausencia nos perjudique mucho. Estamos preparados para luchar con los jugadores que tenemos porque tenemos un gran equipo", dijo Tarpischev, que desveló cómo fue la renuncia del tenista ruso para jugar en esta Copa Davis.



"Me enteré que no venía justo después de su partido con Alexander Zverev en las Finales ATP de Londres. Hablé varias veces con él y en la primera conversación parecía un calentón. Quedé en hablar al día siguiente, pero me dijo que se sentía devastado y no estaba listo para jugar", desveló el capitán ruso.



Tarpischev fue preguntado sobre su opinión acerca del nuevo formato de Copa Davis que reúne durante una semana en Madrid a dieciocho países.



"A mi me gustan mucho las tradiciones. Si antes jugabas a cinco sets, ahora lo haces a tres. Es como comparar el ajedrez clásico con otro tipo de ajedrez. Cuando juegas al mejor del tercer set el rol del entrenador no es tan importante como antes", dijo Tarpischev, que también reconoció que "antes, con el problema de las regiones, quizá se pedía motivación".



"Esto ayuda a los mejores jugadores a que vengan y a los países en que se celebra, pero no debemos anticipar más del nuevo formato. No creo que sea el momento adecuado para hablar. Solo sé que ahora tenemos otro formato y nos vamos a divertir en este festival del tenis. Quizá si eres un país pequeño y celebras esta Copa Davis te dé un buen impulso", concluyó.