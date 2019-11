Santiago González: ´Sin gente delante, hay un Federer tranquilo´

México, 22 nov (EFE).- El mexicano Santiago González, cuatro veces finalista de torneos Grand Slam en las modalidades de dobles, aseguró este viernes que fuera del ruido de la gente el tenista suizo Roger Federer es un hombre de trato fino y buenas maneras.



"Sin gente delante hay un Federer tranquilo, amistoso y buena persona, cuando están todos debe ser difícil para él porque siempre lo procuran", aseguró a Efe González, quien jugará este sábado como telonero del "Great Match México", partido de exhibición entre Federer, tercero del ránking mundial y el alemán Alexander Zverev.



González y Federer jamás se han enfrentado, aunque sí compartieron podio de premiación en el torneo e Halle del 2013, cuando el suizo venció en la final al ruso Mihail Youzhny y el mexicano triunfó en dobles junto al estadounidense Scott Lipsky.



"Ha sido la vez que más hemos hablado, coincidimos con nuestras familias y me recomendó ir a un acuario, Roger es un hombre caballeroso y en la cancha un ejemplo de que la edad no es un obstáculo para ser grande en el tenis", observó.



González alcanzó hace dos años las finales del Roland Garros con el estadounidense Donald Young y disputó tras tres finales de 'Grand Slam' en mixtos, junto a la estadounidense Abigail Spear en los Abiertos de Estados Unidos de 2012 y 2013 y con la polaca Klaudia Jans-Ignacik, en el Roland Garros del 2012.



"A mis 26 años aún puedo mejorar mi mejor ubicación en el ránking mundial, el 23, y por fin ganar un torneo grande. Me he quedado cerca y soñar no cuesta nada", aseguró.



Este sábado González, jugador 49 del la lista ATP de dobles, jugará junto a su compatriota Miguel Reyes contra los hermanos estadounidenses Mike y Bob Bryan, en la previa del duelo entre Federe y Zverev, plato fuerte de la velada en la plaza de toros de la capital mexicana.



"Los Bryan son de los mejores de la historia, anunciaron su retiro para el próximo año y mañana saldrán motivados, será bonito enfrentarlos, vamos a disfrutar la fiesta del tenis, pero saldremos a ganar", advirtió Reyes.



La visita de Federer a México está rodeada de expectativas porque el máximo ganador de torneos 'Grand Slam' de la historia solo ha estado una vez en el país, como juvenil, y es uno de los deportistas más queridos entre los aficionados incluidos todos los deportes.



El suizo ofrecerá una rueda de prensa este sábado y previo al partido tendrá una sesión de prácticas para después enfrentar a Zverev, séptima raqueta del mundo.