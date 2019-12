Rafa Nadal: "Ha sido un final de temporada casi perfecto"

Rafael Nadal señaló este domingo tras lograr con España la sexta Ensaladera que ha sido un final (de temporada) perfecto y "la mejor manera de terminarla", pero también admitió que el equipo español necesita un relevo.

"Ha sido una temporada muy buena y ha sido la mejor manera de terminarla. Casi un final perfecto", dijo Nadal. "Muy agradecido por el cariño y el apoyo de todo el público de Madrid y de mis compañeros", añadió.

"Para mí es añadir algo más", dijo sobre la sexta Copa Davis, quinta para él. "Vivimos día a día y hemos tenido la oportunidad de disfrutarla en casa. Y es una experiencia increíble. Llevábamos unos años sin ganar, y no nos vamos a engañar, ninguno de nosotros somos como Canadá (por la edad)".

"Tenemos una edad y necesitamos un relevo. Por suerte estamos ganando pero confiamos en los jóvenes que vienen porque a nosotros se nos va acabando la vida deportiva. Hay que confiar que España saque jugadores", destacó Nadal tras obtener España una nueva Ensaladera ocho años después de la última.

"Aquí somos seis pero hay más detrás. Es una de las semanas que nunca olvidaré", comentó.

Nadal destacó que el equipo canadiense "es impresionante" y les auguró un gran futuro. "Hoy fueron casi invencibles y hay que tenerlos en cuenta para los próximos años. Hay que darles todo el crédito. Denis es especial, tiene lo que muchos no tienen ni practicando", explicó.

"Ha sido duro física y mentalmente, sobre todo para mí. He dado todo lo que tenía dentro de mi. Sabemos lo difícil que es ganar este trofeo y tenemos que congratularnos por lo que hemos hecho".

Sobre Bautista, dijo que "Roberto no es de este planeta por lo que ha hecho" y sobre el nuevo formato comentó que "hay cosas muy buenas y otras que se pueden mejorar".

"Como el calendario es como es hay pocas cosas que arañar. El formato es atractivo y hace que para el público sea muy importante. No hay momento para la relajación y hay muchos países que tienen opción de ganarlo", señaló.

"De todo lo que he podido vivir, diría que casi todo es muy bueno, y el hecho de que antes podíamos jugar en casa es lo único negativo, porque nos gusta. Pero en las rondas clasificatorias puedes hacerlo. Como dije en el pasado, el mundo del tenis necesita una Copa del Mundo como esta y creo que se ha conseguido", prosiguió.

"El formato es exitoso y le veo un gran futuro. Hay un problema que son los horarios y no se puede esconder. Ayer entré a la habitación a las tres y 20, el otro día a las 4 y 24 y el anterior a las dos y diez", dijo con meticulosidad.

"Eso es lo único pendiente y de cara al futuro. No sé la solución porque es difícil encontrar más de tres estadios cubiertos en un lugar del mundo, pero hay que arañar un día más, y así sería una competición casi perfecta", explicó.

Y respecto a su longevidad en la Copa Davis, comentó que hay que vivir esta competición "con la sensación de que no juegas por ti y con la habilidad de transformar toda esa tensión en algo positivo".

"Yo lo he hecho casi siempre. Jugar en casa me ha dado un plus y cuando lo he hecho he transformado la sensación de responsabilidad en algo positivo", dijo el campeón español.