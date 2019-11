Corretja: "Nadal es el mejor deportista de la historia de España"

El extenista Alex Corretja declaró este lunes que la victoria de España en la Copa Davis disputada en Madrid es "un exitazo" y aseguró que Rafa Nadal, que ganó los ocho partidos que disputó en el campeonato, es el "mejor deportista de la historia de España y uno de los mejores del mundo".



Corretja, que acudió a un acto en Caser Seguros junto a Garbiñe Muguruza, dio su punto de vista acerca del nuevo formato de Copa Davis que se estrenó este año y que coronó a España en la Caja Mágica en la final ante Canadá.



"La Copa Davis ha sido un exitazo para el tenis y el deporte español. Además creo que la victoria de España en Madrid da más interés a la competición y estoy muy contento por todos los compañeros", dijo Corretja, que fue capitán de Copa Davis durante 2012 y 2013.



Uno de los protagonistas de la Copa Davis fue Roberto Bautista, que abandonó la concentración a mitad de competición debido al fallecimiento de su padre y se incorporó para la final, ganando uno de los partidos individuales.



"Honestamente, cuando me enteré por los medios que iba a jugar Bautista me impactó mucho. Me sorprendió y he de reconocer que es alucinante lo que ha conseguido", señaló.



"A veces te planteas cómo has sido capaz de abstraerte de todo eso porque las emociones son muy difíciles de controlar. Que consiguiera jugar, abstraerse de todo, estar concentrado, ganar y llevarlo con esa entereza, demuestra que tiene una personalidad muy fuerte y que realmente es alguien muy especial", apuntó.



El otro gran protagonista de esa Copa Davis fue el mallorquín Rafa Nadal, que lideró al equipo y ganó todos sus partidos disputados.



"Para mí es el mejor deportista de la historia de España y le empezaría a colocar como uno de los mejores a nivel mundial. Por todo lo que conlleva Rafa, por todo lo que consigue, por cómo lo gestiona, creo que como él hay pocos", manifestó.



"No porque seamos españoles le destacamos más, porque a cualquier lado que va todo el mundo le valora e idolatra. Es una máquina, es una persona que hasta que el cuerpo le aguante va a tirar, a seguir luchando, a darlo todo y ojalá que dure mucho tiempo porque creo que es imposible que veamos a alguien como él", concluyó.