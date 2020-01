Serena Williams jugará la final ante Jessica Pegula

Redacción deportes, 11 ene (EFE).- La final del torneo de tenis de Auckland (Nueva Zelanda) acogerá este domingo un duelo estadounidense entre Jessica Pegula y Serena Williams, quien partirá como favorita tras la exhibición ofrecida en semifinales.



En apenas 43 minutos, por un concluyente 6-1 y 6-1, Serena Williams se deshizo de su compatriota Amanda Anisimova y confirmó su avance a la última ronda, por lo que hará pleno en Auckland.



La exnúmero uno del mundo jugará también la final de dobles, junto a la danesa Caroline Wozniacki.



El victorioso escenario que Serena Williams contempla en Auckland resume su buen momento.



"Me siento en forma. He jugado buenos partidos aquí. Me estoy sintiendo bien en los intercambios largos y en los intercambios cortos, jugando ante rivales potentes. He jugado ante tenistas que tienen una gran calidad. Es justamente lo que necesito antes de ir a Melbourne", sostuvo en rueda de prensa.



Campeona en siete ocasiones del Abierto de Australia -su gran objetivo en el arranque de 2020-, Serena Williams buscará este domingo su primer título individual desde el nacimiento de su hija en septiembre de 2017.



"Ganar significaría mucho para mí", reconoció. "He estado trabajando muy duro los últimos dos años", recalcó.



Serena Williams pretende ver premiado este domingo su buen momento de forma y de juego con la conquista del torneo, lo que pasaría por derrotar a Jessica Pegula, número 82 del ránking mundial, campeona en Washington (2019) y finalista en Québec (2018).



Aunque su palmarés no es intimidatorio, Pegula viene de remontar ante la danesa Caroline Wozniacki (3-6, 6-4 y 6-0) en la otra semifinal.