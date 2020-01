Schwartzman, a cuarta ronda y podría cruzarse con Djokovic

El tenista argentino Diego Schwartzman igualó su mejor marca en el Abierto de Australia después de superar al serbio Dusan Lajovic en tercera ronda por 6-2, 6-3 y 7-6(7), y podría enfrentarse en octavos final ante el también serbio Novak Djokovic.

El tenista de Belgrado se enfrentará en la Rod Laver Arena al japonés Yoshihito Nishioka, tenista que atraviesa un gran estado de forma, y el ganador del partido se convertirá en el nuevo rival del tenista porteño.

Volvió a redondear un partido muy sólido, como el propio argentino comentó tras la finalización del choque, aunque admitió que tuvo ?algo de suerte? durante el desempate definitivo.

?He aprovechado todas las oportunidades que me ha concedido. Ha sido mi día y por lo tanto estoy muy feliz?, dijo la principal esperanza argentina después de mejorar su actuación de la edición pasada cuando cayó en su tercer partido ante el extenista checo Tomas Berdych. J C. Salva