David Ferrer: "El tenis me ha dado mucho y me ha hecho muy feliz"

El español David Ferrer, que, después de una brillante carrera en la que llegó a ser número 3 del mundo, se retiró tras la pasada temporada, participó este miércoles en Kuwait en la inauguración de la Academia de su compatriota y amigo Rafael Nadal.



En una entrevista con la Agencia EFE que tuvo lugar en Kuwait durante la inauguración de la segunda 'Rafa Nadal Academy', la primera fuera de España; el alicantino, ganador de 27 torneos de la ATP, explica cómo es su nueva vida.



Pregunta: Uno se retira de la alta competición, pero nunca del tenis, ¿no?



Respuesta: No. Ni lo pienso hacer, porque ha sido toda mi vida. Es lo que siempre he hecho, lo que sé hacer y lo que más me gusta.



Sigo vinculado, juego en séniors (veteranos), dirijo el torneo de Barcelona Open y bien, estoy feliz. Bien. Todo bien.



P: ¿Es más complicado llevar el traje y la corbata que vestir ropa deportiva?



R: (ríe) Es diferente. Tampoco voy siempre con traje y corbata. Me voy cambiando. Me gusta estar en pistas y es diferente, porque cuando juegas a tenis estás concentrado en lo que haces; y lo haces cada día, es una rutina.



Ahora es otra cosa. Y lo afronto todo de diferente manera.



P: Vino a Kuwait atendiendo a la llamada de un amigo que también fue su rival, ¿no?



R: Sí, sí. Amigo, amigo. Antes era mi rival, pero también era mi amigo. Estoy contento, porque nunca había estado en Kuwait, así que cuando me lo comentaron, no lo dudé ni un momento.



Y sobre todo porque Rafa, al final, invierte en tenis, no sólo en España, que es muchísimo, sino a nivel global. Y eso es algo fundamental; y muy importante.



P: Son amigos, pero ¿nunca piensa en que hubiera ganado muchas cosas más, todavía, de no haberse cruzado Nadal en su camino?



R: (ríe) No, no. No pienso en eso, sinceramente. El tenis me ha dado muchas cosas, estoy muy contento con todo lo que he conseguido. estoy muy feliz así, nunca he pensado en mucho más.



A mi Rafa me ha ayudado mucho, también, porque mejoré mucho mi tenis, porque tener a alguien tan bueno enfrente y en quién fijarte, hace que te esfuerces más y que quieras mejorar más en todo momento.



P: ¿Qué triunfos o qué momentos de su carrera destacaría?



R: Han sido muchos. Pero quizás la Copa Davis, cuando ganamos en Sevilla. Te diría que 2013 acabe tercero del mundo; en 2012 gané siete torneos y mi primer Masters 1000, en París. No sabría decirte uno en concreto, pero he tenido años muy buenos; y siempre he sido muy regular. El tenis me ha hecho muy feliz



P: ¿Qué es lo que más echa de menos de su época de profesional; y qué es lo que más agradece de no tener que hacer, ahora?



R: Echo de menos las tertulias con mis compañeros; también los momentos de soledad. Ahora, con familia, tienes menos tiempo para ti mismo, porque lo principal es la familia.



Y de lo que menos echo de menos es el viajar y la presión que tienes antes de los partidos. Ahora todo es mucho más relajado. Cuando dejas de jugar, te das cuenta de muchas cosas en las que antes ni pensabas y lo relativizas todo bastante más.



P: Sigue en forma; y, evidentemente, sigue jugando al tenis. Pero ahora ¿puede practicar más a menudo otros deportes? ¿Cuáles practica?



R: Juego al tenis, pero también al padel. Alguna vez juego al fútbol. Y, más a menudo, voy a 'pilates' con los amigos; pero para tomarme luego una cerveza con ellos, fundamentalmente (ríe).



Sigo jugando al tenis, pero mucho menos: sólo dos o tres veces a la semana.



P: ¿Y disfruta más ahora, jugando al tenis?



R: Sí. Antes también lo hacía, pero ahora no tengo ninguna presión.