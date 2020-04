Bautista recuerda su transformación en la Davis y anuncia que esperan un hijo

Madrid, 5 abr (EFE).- El español Roberto Bautista vive el confinamiento en casa, esperando poder regresar a las pistas de tenis, y en una conversación en Instagram recuerda como se le atragantó al principio la Copa Davis, y como reaccionó en las Finales del pasado año en Madrid, a la vez que anunció que su mujer Ana Bodi espera el primer hijo de ambos. "Nacerá para la final del US Open", dice.



"Cierto que se me atragantó", admite Bautista en charla con el extenista Roberto Carretero. "Es una competición en la que estás con estrés y responsabilidad que no se siente en un partido individual".



"En 2014 fui de número uno porque había roto ya la barrera de los 'top 20' y jugué contra Kohlschreiber, que ya llevaba 20 eliminatorias y me sentí mal, porque estaba bajo de nivel, pero no he rehusado nunca a acudir cuando me han llamado", puntualiza.



"En un torneo individual controlas los nervios mejor y no sientes la ansiedad que te afecta en la Copa Davis. Recuerdo que luego, con Carlos (Moyá), nos fuimos a Sao Paulo y perdí con Bellucci en cuatro sets, pero ya en 2019 jugué a un buen nivel contra Pouille y se me escapó por muy poco. Entonces sentí que ya podía evadirme y que estaba curado", comenta.



Roberto Bautista, número 12 en la clasificación mundial, refleja en la charla lo que sintió en la Caja Mágica cuando tuvo que abandonar el equipo por el estado grave de su padre y su posterior fallecimiento, y su regreso al equipo inmediatamente después.



"Fui a Madrid para animar al equipo y sentir que estaba ahí y quería que con mi presencia ellos sintieran por dos. Mi sitio estaba allí", dice Bautista, quien después hace repaso de las personas que más han influido en su carrera.



"Pepe Vendrell (su entrenador) es pieza clave en mi equipo, es el que más me ha ayudado en mi carrera, y Tomás Carbonell (su representante) también, ayudándome técnicamente", dice.



"Tomás es el hombre que más anécdotas tiene en este mundo. A veces he tenido que desconectar de él y decirle, para que no puedo más", recuerda con humor.



De su esposa, con la que contrajo matrimonio el pasado 30 de noviembre en Castellón, después de retrasar la boda por su gran actuación en Wimbledon donde llegó a las semifinales, la muerte de su padre después y las Finales de la Copa Davis, comenta que siempre le ha apoyado "en los momentos difíciles".



"Cuando murió mi madre se hizo cargo de mi padre y eso hizo que yo pudiera mantener el equilibrio", recuerda, para anunciar después su embarazo.



"Está embarazada y nuestro hijo nacerá para septiembre si todo va bien, para la final del US Open o principios de Roland Garros. Los médicos nos han dicho que no vayamos de momento al hospital y que ya tendremos tiempo para hacer el seguimiento", dice.



De todos los Grand Slams, Bautista destaca el Abierto de Australia por el gran trato que la organización les dispensan. "Allí siempre nos preguntan a los jugadores qué pueden mejorar. Es un torneo en el que siempre innovan, y muy cercano a los jugadores", dice.



"No hay un torneo más silencioso que Wimbledon y más ruidoso que el US Open, parece que estás en el Burguer King", apostilla.



Roberto Bautista, conocido aficionado a los caballos, recuerda en la charla que tiene ocho ya, y que ha hecho reformas en su hogar para estar cerca de ellos.



"Ocho caballos, cerca de mi pero no todos en mi casa porque no me caben", dice. EFE.



mlm/jad