Bautista, 'El arte de no amargarse la vida', 'Gladiator' y 'Vivir sin permiso

Girona, 13 abr (EFE).- En el día de su trigésimo segundo cumpleaños, el tenista valenciano Roberto Bautista Agut, actual número 12 del ránking de la ATP y segunda mejor raqueta del panorama nacional, propone a petición de la agencia EFE un libro, una película, una serie y un videojuego para sobrellevar el confinamiento.



Libro: 'El arte de no amargarse la vida'. Las claves del cambio psicológico y la transformación personal, del psicólogo barcelonés Rafael Santandreu. "Es un libro de autoayuda que le puede venir muy, muy, bien, que puede ayudar mucho, a todo el mundo en momentos difíciles; como el actual. Lo he leído varias veces".



Película: 'Gladiator', de Ridley Scott. "Me encanta por la historia que narra; la de un hombre, que, a pesar de todas las adversidades, sabe recomponerse siempre, que lucha hasta la muerte con una fe inquebrantable. Es muy inspiradora. Yo tuve muchas dificultades a partir de los 18 años, pero nunca tiré la toalla y ahora, gracias, sobre todo, a que conté con un gran equipo de trabajo, puedo disfrutar del tenis".



Serie: 'Vivir sin permiso'. "He visto muchas últimamente. La Casa de Papel o El embarcadero me han gustado muchísimo también, pero, si tengo que decantarme por tan solo una, mi preferida, de las más recientes, es Vivir sin permiso, que trata sobre el narcotráfico en Galicia".



Videojuego: "Ninguno. No tengo PlayStation desde hace ya diez años. Yo me quedé en la PlayStation 2 y el Pro Evolution Soccer. Me acuerdo muchísimo de jugar a la Liga Máster. Y de que los nombres no eran los reales, que, en el juego, Roberto Carlos, por ejemplo, era Roberto Larcos. Y me acuerdo, sobre todo, de los Inter de Milán de Adriano, Ibrahimovic, Zanetti, Recoba, Verón o Stankovic, que eran espectaculares. Eran de locos. Aquellos equipos eran invencibles.