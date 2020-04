Djokovic: "Los Grand Slam prevalecerán para elegir al mejor de la historia"

Novak Djokovic, número uno del mundo, aseguró que el total de Grand Slam ganados prevalecerá para elegir al mejor tenista de la historia. En estos momentos, Roger Federer es el que más tiene, con 20 entorchados, seguido por Rafael Nadal, que posee 19, y el propio Djokovic, con 17.



"Hay muchos factores, como las semanas, los Grand Slam, los Masters 1.000 y el cara a cara, pero creo que los Grand Slam prevalecerán", dijo Djokovic en un directo de Instagram junto a Andy Murray.



El británico añadió que Nadal es el mejor de la historia en tierra batida, Federer es el mejor en Wimbledon y Djokovic el mejor en pista dura. Murray y Djokovic, que se han medido 36 veces en una pista de tenis, con un balance de 25-11 para el serbio, compartieron cerca de una hora en directo.



Djokovic apuntó que está pasando la cuarentena en España, más concretamente en Marbella, mientras que Murray está en Reino Unido. Ambos están pasando tiempo con sus familias, un aspecto que Djokovic destacó del confinamiento.



"Como jugador de tenis es muy raro estar en solo un sitio durante tanto tiempo. Al menos estoy con mis hijos y me está permitiendo conocerme como padre y marido en un nivel que no he podido en los cinco años anteriores que he sido padre", dijo el serbio.



Ambos jugadores recordaron el primer partido en el que se enfrentaron, en Tarbes, Francia, en el torneo de Les Petite As en 2001. "Teníamos once años", rememoró Djokovic. "Fue en Francia, mis recuerdos son diferentes de los tuyos seguro, porque me ganaste muy fácil. Gané un juego o dos, 6-1 y 6-0. Fue mi primer torneo internacional", añadió. "Perdí en la final, tuve un punto de partido y decidí pegar una derecha en volea y la lié", recordó Murray.



En cuanto al mejor partido que han jugado entre ellos, ambos coincidieron en que fue la semifinal del Abierto de Australia en 2012, un encuentro de casi cinco horas que se saldó con el triunfo del balcánico, que luego ganaría el torneo en la final contra Rafa Nadal. Además, Djokovic también destacó las semifinales de los Juegos Olímpicos de Londres que se llevó Murray.



Durante la hora de encuentro, en la que intervinieron en el chat jugadores como Feliciano López o Stan Wawrinka, Djokovic y Murray también hablaron de disfrutar el éxito durante sus carreras. "El camino es más importante que el destino, pero el destino demuestra cómo ha sido el viaje. A veces siento que debería haber disfrutado más momentos de mi carrera. En este deporte es complicado sentarse y sentir el presente", afirmó Djokovic.



"Cuando ganas el torneo en, por ejemplo, Canadá un domingo, tu cabeza ya está pensando en el siguiente torneo, en Cincinatti. No puedes emborracharte y salir de fiesta, tienes que jugar el martes o el miércoles. La gente no entiende lo difícil que es cambiar de país, de condiciones, es mucha presión, lo difícil que es ganar todo el tiempo. Creo que por eso no disfrutamos las victorias, porque no hay tiempo", añadió.